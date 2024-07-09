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З початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення, третину всіх атак росіяни здійснили на Покровському напрямку

9 липня, 2024 вiвторок
16:47
Війна з Росією Збройні Сили України

Від початку доби 9 липня на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Основні зусилля росіяни зосереджують на Покровському напрямку. Там відбувається 35% від усіх атак

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Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ 9 липня станом на 16:00.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту на цей час складає 81. Основні зусилля російські загарбники зосереджують на Покровському напрямку - там відбулася понад 35 вісотків від усіх сутичок. Українські захисники стримують натиск окупаційних військ та завдають противнику значних втрат.

В прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей ворог продовжує здійснювати свої терористичні атаки за допомогою артилерійських обстрілів з території російської федерації.

Зі сторони Бєлгородської області авіація противника завдавала ударів керованими авіабомбами по території Харківської області, серед бомбардованих - райони населених пунктів Липці, Малі Проходи, Глибоке. Водночас, наші воїни відбили на даний час чотири штурми окупантів у районах Вовчанська, Стариці та Липців, ще дві атаки триває.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно намагався штурмувати позиції наших підрозділів біля Берестового та Піщаного.

Сьогодні на Лиманському напрямку ворог дещо активізувався. Здійснив 12 атак на позиції українців поблизу Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Всі боєзіткнення завершилися без успіху для противника.

Продовжує ворог шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки провів три атаки. Отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три безуспішних штурми поблизу Часового Яру, Григорівки та Андріївки. Свої наступальні дії противник підтримував штурмовою авіацією - завдав ударів некерованими авіаційними ракетами поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до 9. Ворог атакує біля населених пунктів: Північне, де наші захисники відбили 5 атак (одна атака на даний час триває), Південне та Нью-Йорк, де відбито дві атаки. У двох локаціях ще точаться бої. Активно працює авіація агресора, зокрема, бомбардування зазнав населений пункт Нью-Йорк, на який ворог скинув вісім КАБів, також окупанти обстріляли цей район некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Карлівки, Калинового, Євгенівки, Яснобродівки, Прогресу та Новоселівки Першої. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, вісім боїв ще тривають. Зусилля ворог концентрує біля Новоолександрівки і Новоселівки Першої. Остання, разом з Олександрополем, зазнали ударів НАРами з озброєння штурмової авіації. КАБами російські терористи завдали ураження по району населеного пункту Мирноград.

Завершились чотири бої поблизу Нейталового, Костянтинівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку.

На Времівському напрямку триває боєзіткнення неподалік Водяного. П’ять атак противника вже відбито нашими підрозділами. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території. Російські терористи застосували на напрямку п’ять керованих авіабомб. Били також НАРами. Зокрема, біля Урожайного, Рівнополя та Старомайорського.

На Оріхівському напрямку відбито три ворожих штурми біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку окупанти скинули на Тягинку та поблизу неї сім КАБів.

  • Протягом минулої доби, 8 липня, на фронті було зафіксовано 141 бойове зіткнення. Сили оборони відбивають ворожі атаки на 12 напрямках.
  • Протягом минулої доби, 8 липня, Силам оборони України вдалося ліквідувати 1220 російських окупантів, 36 ворожих ракет та десятки одиниць техніки загарбників.
Теги:
Україна
військові
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