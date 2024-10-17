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У МЗС Швейцарії назвали китайсько-бразильський "мирний план" щодо України гідним розгляду

Дар'я Куркіна
17 жовтня, 2024 четвер
17:59
Світ Швейцарія

План Китаю та Бразилії щодо мирного врегулювання війни в Україні доповнили у вересні відсиланням до Статуту ООН і тепер, за словами очільника МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіса, він гідний розгляду

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Про це він сказав на пресконференції в четвер у Лозанні на Другій щорічній конференції з питань протимінної діяльності в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

 

Кассіс підкреслив, що китайсько-бразильський "мирний план" щодо України ще має протиріччя, однак, якщо читати його в політичному ключі, він "відчиняє двері до діалогу".

 

"І в цьому сенсі ми можемо лише підтримувати ініціативу із відкриття дверей. Я не думаю, що зближення ще достатньо просунулося, але я вважаю, що відчинені двері завжди кращі, ніж зачинені", - додав міністр.

 

Водночас він додав, що план гідний розгляду, оскільки розширює спільноту держав, які хочуть покласти край війні РФ проти України.

 

"Будь-який план, спрямований на досягнення миру, здатний зробити конструктивний внесок, якщо він ґрунтується на Статуті ООН, слід вітати та розглядати за наявності цікавих взаємодоповнювальних елементів", - заявив Кассіс.

 

Що відомо про китайсько-бразильський "мирний план"

Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.

28 серпня спеціальний представник уряду Китаю в справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його "мирний план" щодо України.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник пізніше повідомив, що Україна не отримувала попередження від Бразилії про її намір презентувати разом із Китаєм мирний план щодо завершення російсько-української війни.

Президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що для його держави важливо бути осторонь війни в Україні. За його словами, Бразилія залишатиметься нейтральною стосовно "конфлікту". Натомість під час відкриття засідання Генасамблеї ООН 24 вересня да Сілва просував серед країн-учасників китайсько-бразильський "мирний план".

26 вересня повідомлялось, що український уряд поширив серед дипломатів лист із закликом не підтримувати "мирний план" Китаю.

Уже згодом стало відомо, що Китай прагне з іншими "країнами-однодумцями" створити платформу "Друзі миру", аби врегулювати "українську кризу". Тоді ж глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт приєднається до ініціативи. Своєю чергою високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив таке рішення Угорщини.

29 вересня речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив про підтримку китайсько-бразильського "мирного плану" щодо війни в Україні.

4 жовтня посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн запевнив, що позиція його держави стосовно врегулювання війни в Україні не змінилася, і будь-яка "мирна ініціатива" повинна поважати міжнародне право і Статут ООН.



 

Теги:
Україна
Росія
Китай
Швейцарія
Бразилія
Війна з Росією
Світ про Україну
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