Перекинули з Росії у Харків для коригування ударів по місту: СБУ затримала агента ФСБ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, коригувальником виявився 37-річний місцевий житель. ФСБ завербувала його в Росії, де жила його дружина, і куди він утік на початку повномасштабної війни.

"За вказівкою співробітника ФСБ РФ Коняхіна Євгенія Миколайовича у травні 2023 року агент повернувся до Харкова через треті країни і згодом приступив до виконання завдань ворога", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що основними цілями окупантів були військові полігони, де проходили навчання українські захисники.

Фігурант під виглядом робочих поїздок проводив розвідувальні вилазки і таємно збирав інформацію про місця розташування оборонних об’єктів.

"Також він намагався "втемну" використовувати своїх знайомих, зокрема військових та волонтерів. "Прикриваючись" товариськими розмовами, зрадник намагався вивідати місця базування українських військ та їхню орієнтовну кількість і наявне озброєння", - додали в Службі безпеки.

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час спецоперації.

"Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.