В Україні затримали будівельника - агента ФСБ, який коригував ворожі удари по оборонцях Харкова
У Харкові співробітники СБУ затримали агента російської ФСБ, який коригував ворожі ракетно-дронові удари по оборонцях міста. Зловмисником виявився 33-річний будівельник
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що під загрозою вогневого ураження були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі та прилеглих територіях.
"Для наведення російських ракет в "обхід" ППО агент намагався виявити і передати окупантам локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Щоб встановити координати військових об’єктів, зрадник обходив місцевість, де приховано фіксував розташування потенційних цілей", - розповіли в СБУ.
Отримані відомості він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом, додали у відомстві.
"Додатково зловмисник відслідковував наслідки повітряних атак Росії на Харків. Для цього він отримував від ФСБ координати можливих "прильотів", а потім проводив там дорозвідку", - зазначили в Службі безпеки.
Співробітники СБУ затримали ворожого агента, коли він виконував нове завдання від ФСБ. На місці події у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.
Служба безпеки повідомила про підозру 38-річній жительці Селидового, яка здавала позиції Сил оборони на Покровському напрямку, а після цього намагалася втекти до Росії через Євросоюз.
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