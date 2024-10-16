В Україні затримали будівельника - агента ФСБ, який коригував ворожі удари по оборонцях Харкова

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що під загрозою вогневого ураження були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони в обласному центрі та прилеглих територіях.

"Для наведення російських ракет в "обхід" ППО агент намагався виявити і передати окупантам локації зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ. Щоб встановити координати військових об’єктів, зрадник обходив місцевість, де приховано фіксував розташування потенційних цілей", - розповіли в СБУ.

Отримані відомості він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді фото- і відеофайлів з детальним описом, додали у відомстві.

"Додатково зловмисник відслідковував наслідки повітряних атак Росії на Харків. Для цього він отримував від ФСБ координати можливих "прильотів", а потім проводив там дорозвідку", - зазначили в Службі безпеки.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента, коли він виконував нове завдання від ФСБ. На місці події у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.