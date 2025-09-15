Чоловік, який передавав росіянам координати ППО в Києві, отримав 15 років тюрми
До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили 41-річного чоловіка, який відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу
Про це повідомляє СБУ.
Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований ФСБ 41-річний комірник місцевого підприємства. У поле зору росіян він потрапив через свою активність у забороненій соцмережі "ВКонтакті".
За матеріалами справи, головним завданням агента було виявлення бойових позицій мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів та РЛС-станцій, які захищають повітряний простір столичного регіону. Для цього чоловік після оголошення повітряних тривог виходив на місцевість та намагався виявити орієнтовні координати бойової роботи української ППО.
У разі виявлення потенційних цілей агент у режимі реального часу звітував про це куратору за допомогою анонімного чату в месенджері.
Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його розвідактивності й завчасно провели заходи для убезпечення позицій Сил оборони.
Невдовзі зрадника затримали на гарячому, коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників.
На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
- Раніше повідомлялося, що СБУ затримала мешканку Одеси, яка передавала росіянам координати місцевих об’єктів Сил оборони, а також фотографувала номери авто, припаркованих поруч із цими будівлями.
