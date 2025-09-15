Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала удари по Одесі та збирала інформацію про військових

СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала удари по Одесі та збирала інформацію про військових

Дар'я Тарасова
15 вересня, 2025 понедiлок
13:39
Війна з Росією

СБУ затримала мешканку Одеси, яка передавала росіянам координати місцевих об’єктів Сил оборони, а також фотографувала номери авто, припаркованих поруч із цими будівлями

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки в Одесі. Зловмисниця передавала ворогу координати місцевих об’єктів Сил оборони, а також фотографувала номери авто, припаркованих поруч із цими будівлями.

За даними СБУ, росіяни могли використати цю інформацію не лише для планування нових обстрілів регіону, а й для терактів щодо військових, які користувалися відповідними автомобілями.

"Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася місцева підприємиця. У поле зору рашистів жінка потрапила через свого знайомого, який проживає в РФ і працює на російське ГРУ. За даними головного управління внутрішньої безпеки СБУ, серед потенційних цілей агресора були підрозділи Служби безпеки та Збройних Сил України, які залучені до бойових дій на південному фронті", - уточнили в СБУ.

Співробітники спецслужби затримали фігурантку на гарячому, коли вона фотографувала транспорт біля оборонного об’єкта.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон, на якому вона зберігала розвіддані та координувала свої дії з російським ГРУ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Раніше повідомлялося, що СБУ затримала 26-річного мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БПЛА на східному фронті, шпигував для росіян.
Новини
Кримінал
Україна
Одеса
СБУ
військові
державна зрада
ГРУ
