Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Чому Купʼянськ важливий для окупантів: розповів засновник БО "Реактивна пошта"

Чому Купʼянськ важливий для окупантів: розповів засновник БО "Реактивна пошта"

Ярослава Наумова
22 вересня, 2025 понедiлок
15:07
Війна з Росією Купʼянськ

Яка зараз ситуація біля Купʼянська, що на Харківщині, та чому місто є важливим для російських окупантів?

Зміст

Про це в ефірі Громадського радіо розповів засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

Він зауважив, що російські окупанти точно ставлять Купʼянськ собі за ціль: "Чому так? Тому що, Куп’янськ-Вузлова — це велика залізнична станція, там знаходиться залізнична розв’язка". 

"Що вони намагаються зробити? По-перше, сталася не дуже приємна річ для нас — вони змогли пройти через річку, змогли закріпитися на тому березі, на якому Куп’янськ знаходиться, але їхня логістика там значно ускладнена. Тобто, так, у них там є плацдарм, але сказати, що вони можуть там накопичити великі війська і йти далі — там треба точно більше десятка тисяч військових накопичити, щоб вони могли прориватися далі, тобто, щоб вони могли повторити те, що відбувається біля Покровська. 

"Багато обговорювалася ситуація з трубою, там є газопровід, який йде під річкою. Якщо вони щось річкою переправляють, то або ставлять, понтонні мости, які будуть знищені ударами тих самих дронів чи артилерії, або це все треба робити на човнах, а вони також знищуються. Тому, вони робили спробу використання цього газопроводу, брали електросамокати і на них проїжджали через газопровід, але місце виходу знали прекрасно наші війська і знищували їх під час виходу, але все одно якась частина змогла накопичитись з цих військ, вони заходили в місто і там їх знищували", — розповів Павло Нарожний.

Він також додав: "Ця ситуація неприємна, але вона не є якоюсь смертельною, чи йде мова про міські бої — це відносно невеличка кількість військ, яка просочилася в місто".


 

Теги:
Харківщина
Куп'янськ
