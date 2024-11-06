Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Чому військові частини не можуть самостійно проводити базову підготовку бійців: пояснення Генштабу

Чому військові частини не можуть самостійно проводити базову підготовку бійців: пояснення Генштабу

Юлія Юліна
6 листопада, 2024 середа
20:00
Війна з Росією мобілізація

Військові частини не можуть самостійно проводити базовий військовий вишкіл новобранців з низки причин, як-от відсутність відповідної навчально-матеріальної бази

Зміст

Про це NV розповіли у Генштабі.

Також не кожна військова частина має власний полігон. До того ж за умови проведення навчань в окремих підрозділах буде неможливо проконтролювати якість такої підготовки новобранців.

Крім того, у Генштабі наголошують, що військові частини не мають самостійно навчати солдатів, адже "це їм не властиво, це не їхня задача". 

Ще одна причина – навчання новобранців потребує додаткового ресурсу, тож це вплине на виконання військовими інших важливих завдань.

І попри те, що деякі підрозділи мають усі можливості проводити такі навчання, було б неправильно дозволяти їх організовувати одним військовим частинам, тоді як інші цього робити не можуть.

При цьому, за словами співрозмовника видання, у Генштабі не відмовляються від проведення короткої підготовки військових в окремих підрозділах. Так, для відновлення боєздатності до підрозділів можуть направляти мобільні групи з центрів, які безпосередньо займаються підготовкою військових.

Водночас використання мобільних груп для прийняття іспитів чи допомоги у навчанні зменшує спроможності навчальних центрів, додали у Генштабі.

Теги:
Новини
Україна
ЗСУ
Читайте також:
у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
Автор Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
Написав гімн для ПВК Вагнер: у Вінниці судитимуть автора пропагандистських пісень
танки Абрамс
Автор Тетяна Нижник
5 листопада, 2024 вiвторок
Танків Abrams для проведення наступальних операцій ЗСУ слід очікувати впродовж декількох місяців, - Defense Express
військовий квиток, мобілізація
Автор Оксана Ліховід
5 листопада, 2024 вiвторок
Потрібно негайно ухвалити жорсткі законодавчі рішення й криміналізувати ухилення від мобілізації, - екскомандир Дикий
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.36
    Продаж 45.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
6 листопада
21:34
Live
Егіналду (на передньому плані), Шахтар - Янг Бойз
"Шахтар" - "Янг Бойз"2:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:28
Емманюель Макрон і Дональд Трамп
Макрон і Трамп провели телефонну розмову: говорили про мир і Україну
21:27
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп переміг на президентських виборах у США
20:57
Віктор Орбан і Володимир Зеленський за столом перемовин
"На запрошення Орбана": Зеленський 7 листопада вирушить в Угорщину
20:55
Камала Гарріс
Гарріс зателефонувала Трампу й привітала його з перемогою
20:54
Польща
У Варшаві пограбували українок на понад 1 млн злотих
20:53
Ексклюзив
Ілон Маск
Трамп може призначити Ілона Маска на державну посаду, - дипломат Чалий
20:49
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Зеленський про перемогу Трампа на виборах: ми маємо потенціал для міцнішої співпраці
20:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Прихід Трампа до влади може вдарити по спроможностях РФ, хоча загрози для України зростатимуть. Колонка Сергія Згурця
20:31
Олександр Стояногло
Стояногло визнав поразку на виборах президента Молдови через 2 дні після оголошення результатів
20:31
Оновлено
Київ метро
У Києві жінка потрапила під потяг метро: рух поїздів відновили, пасажирку ушпиталили
20:16
Авдіївка
На Донеччині в зоні активних бойових дій залишаються близько 61 тис. жителів, з них 580 - діти
20:15
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Безпека Європи - чинник, який може тиснути на Трампа щодо підтримки України, - політолог Цибулько
20:02
OPINION
Галактика Баха
19:44
Дональд Трамп
Команди світових лідерів думають про організацію зустрічей із Трампом "найближчими місяцями", - СNN
19:38
Українці за кордоном відтепер можуть оформити доставку закордонних паспортів через Укрпошту
19:36
На Курщині бійці 47-ї ОМБр взяли в полон ексвагнерівця, який є свідком відтинання голів полоненим українським військовим
19:10
Огляд
Дональд Трамп
Вибори у США: перемога Трампа, прогнози експертів та чого очікувати Україні
19:06
Камала Гарріс
Гарріс готує звернення до американців після поразки на виборах, - ЗМІ
19:05
Ексклюзив
окупанти танк
Силам оборони доведеться відійти від Курахового, - військовий експерт Ступак
18:59
Ексклюзив
Дональд Трамп
Жодних підстав для оскарження результатів виборів у США немає, - професор Айзенберг
18:54
вогонь, полум'я, пожежа
На околицях Чернігова вибухнула крилата ракета, є постраждалі
18:52
ЦВК визнала співзасновника Prometheus Примаченка обраним нардепом
18:49
Продукти для військових
Міноборони посилило вимоги до м’яса птиці, риби та молочної продукції для ЗСУ
18:43
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Якщо ТЦК не визнає документи з Резерв+: Міноборони порадило, що робити
18:29
Мелітополь
Окупанти змусили українських школярів і студентів писати російський радіодиктант
18:21
Офіс генпрокурора
Україна розслідує 49 проваджень про вбивства росіянами 124 військовополонених українців
18:17
Пресреліз
Leave no one behind partnership
Проєкт "Не залишити нікого осторонь": Прикарпаття змінює підхід до ІТ-освіти
18:16
Майже половина іноземних студентів у ЗВО Польщі - українці, - польське міністерство
18:14
Гривня, 1000 гривень, гроші
Стартувала нова хвиля програми грошової допомоги українцям від ООН: хто отримає кошти
18:05
OPINION
Чи впливає на щось облікова ставка НБУ
17:55
Відключення світла
Відключення світла без стресу: що варто мати вдома у разі відсутності електрики
17:48
Міжнародні партнери за координації Міненерго передали газопоршневу установку Одесі
Одесі передали газопоршневу установку, яка може забезпечити електрикою 45% критичної інфраструктури міста
17:44
Упаковка для курячих яєць
Оригінальні способи використання упаковки з-під яєць: топ-6 ідей
17:37
Трамп
Стратегія для України та наслідки для Європи: глави міноборони Франції та Німеччини обговорять перемогу Трампа на виборах у США
17:30
евакуація
На Куп'янському напрямку евакуації підлягають 8 тис. цивільних
17:30
Огляд
ракета FZ275 LGR
Що таке FZ275 LGR і як Україна планує долучитися до виготовлення високоточних ракет із лазерним наведенням
17:22
Джо Байден
Байден планує привітати Трампа та запросити його до Білого дому, - NBC News
17:10
Демісезонна та зимова: Міноборони тестує нові зразки жіночої форми
17:08
У Покровську залишаються 11,5 тис. жителів, серед них 51 дитина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV