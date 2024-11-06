Чому військові частини не можуть самостійно проводити базову підготовку бійців: пояснення Генштабу

Про це NV розповіли у Генштабі.

Також не кожна військова частина має власний полігон. До того ж за умови проведення навчань в окремих підрозділах буде неможливо проконтролювати якість такої підготовки новобранців.

Крім того, у Генштабі наголошують, що військові частини не мають самостійно навчати солдатів, адже "це їм не властиво, це не їхня задача".

Ще одна причина – навчання новобранців потребує додаткового ресурсу, тож це вплине на виконання військовими інших важливих завдань.

І попри те, що деякі підрозділи мають усі можливості проводити такі навчання, було б неправильно дозволяти їх організовувати одним військовим частинам, тоді як інші цього робити не можуть.

При цьому, за словами співрозмовника видання, у Генштабі не відмовляються від проведення короткої підготовки військових в окремих підрозділах. Так, для відновлення боєздатності до підрозділів можуть направляти мобільні групи з центрів, які безпосередньо займаються підготовкою військових.

Водночас використання мобільних груп для прийняття іспитів чи допомоги у навчанні зменшує спроможності навчальних центрів, додали у Генштабі.