ДБР виявило схрон із боєприпасами, який окупанти залишили на Сумщині

Про це повідомила пресслужба відомства.

Схрон обладнали поблизу кордону на Сумщині.

"За оперативною інформацією, він призначався для ДРГ ворога, які були нейтралізовані Силами оборони України під час деокупації території Сумської області", - повідомили в ДБР.



"У замаскованому в лісосмузі сховищі зберігалось майже сорок протитанкових мін, 10 саморобних вибухових пристроїв, два гранатометних постріли та два ящики з патронами калібру 14,5 мм", - додали там.



Зазначається, що після проведення експертизи вилучені боєприпаси будуть передані на потреби Сил оборони та працюватимуть проти ворога.