DeepState: на Донеччині Сили оборони відкинули росіян у Нью-Йорку, проте ворог захопив Сергіївку
У середу, 7 серпня, стало відомо, що російські терористи захопили Сергіївку Донецької області
Про це повідомляє портал DeepState.
За оперативною інформацією 7 серпня терористи захопили Сергіївку та просунулися біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланного, в Желанному та Іванівці.
Водночас Сили оборони України відкинули ворога у селищі Нью-Йорк Донецької області.
"Давайте не забувати, що війна триває і на сході України. Курщина поки перебуватиме в режимі тиші. Майте терпіння. При першій нагоді ми відновимо орієнтовну хронологію пробиття ворожої оборони. Ви будете дуже вражені", - додали OSINT-аналітики.
- Від початку доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Біля прикордоння Сумської області росіяни збільшили активність авіації та скинули близько 30 керованих авіабомб.
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