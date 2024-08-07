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DeepState: на Донеччині Сили оборони відкинули росіян у Нью-Йорку, проте ворог захопив Сергіївку

Влад Дідусь
7 серпня, 2024 середа
23:37
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ, військові

У середу, 7 серпня, стало відомо, що російські терористи захопили Сергіївку Донецької області

Зміст

Про це повідомляє портал DeepState.

За оперативною інформацією 7 серпня терористи захопили Сергіївку та просунулися біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланного, в Желанному та Іванівці.

Водночас Сили оборони України відкинули ворога у селищі Нью-Йорк Донецької області.

"Давайте не забувати, що війна триває і на сході України. Курщина поки перебуватиме в режимі тиші. Майте терпіння. При першій нагоді ми відновимо орієнтовну хронологію пробиття ворожої оборони. Ви будете дуже вражені", - додали OSINT-аналітики.

  • Від початку доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Біля прикордоння Сумської області росіяни збільшили активність авіації та скинули близько 30 керованих авіабомб.
Теги:
Україна
Росія
Нью-Йорк
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Покровськ
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