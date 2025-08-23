DeepState про Серебрянське лісництво: є випадки, коли українські позиції наявні лише на папері, а потім противник раптово опиняється в тилу

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Ворог розвиває наступ в районі Серебрянського лісництва, опираючись на попередні просування та складну ситуацію на напрямку. Невеликі піхотні підрозділи просочуються в глиб оборони, тиснуть на позиції ЗСУ та шукають шляхи для укриття й закріплення.

"Трапляються випадки, коли позиції СОУ наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже РЕРівців тощо", йдеться у повідомленні.

Найбільш напружена ситуація спостерігається у лісі між Григорівкою та Дронівкою на північному березі річки Сіверський Донець, де противник має можливість перерізати шляхи сполучення в районі Дронівки, що може негативно вплинути на оборонні позиції ЗСУ.

Також ворог тисне в напрямку Ямполя та вже з’являється біля дороги на Зарічне. У самому населеному пункті українські підрозділи стикаються з труднощами - противник поступово просочується в населений пункт повз оборонні позиції, ускладнюючи їхнє витіснення.