DeepState про Серебрянське лісництво: є випадки, коли українські позиції наявні лише на папері, а потім противник раптово опиняється в тилу
Станом на 23 серпня ворожі війська продовжують просування у Серебрянському лісництві на Луганщині та мають успіхи на північному березі річки Сіверський Донець в районах населених пунктів Григорівка та Дронівка
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Ворог розвиває наступ в районі Серебрянського лісництва, опираючись на попередні просування та складну ситуацію на напрямку. Невеликі піхотні підрозділи просочуються в глиб оборони, тиснуть на позиції ЗСУ та шукають шляхи для укриття й закріплення.
"Трапляються випадки, коли позиції СОУ наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже РЕРівців тощо", йдеться у повідомленні.
Найбільш напружена ситуація спостерігається у лісі між Григорівкою та Дронівкою на північному березі річки Сіверський Донець, де противник має можливість перерізати шляхи сполучення в районі Дронівки, що може негативно вплинути на оборонні позиції ЗСУ.
Також ворог тисне в напрямку Ямполя та вже з’являється біля дороги на Зарічне. У самому населеному пункті українські підрозділи стикаються з труднощами - противник поступово просочується в населений пункт повз оборонні позиції, ускладнюючи їхнє витіснення.
- Станом на 22 березня російські війська змогли просунутися на окремих ділянках фронту в Луганській області — зокрема в районі Серебрянського лісу та біля населених пунктів Серебрянка й Ольгівське.
