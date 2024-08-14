Defense Express: атака на аеродром "Саваслейка" була дуже успішною
Головний редактор Defense Express Олег Катков повідомив, що 14 серпня Сили оборони знищили склад паливно-мастильних матеріалів на авіабазі "Саваслейка" й щонайменше один літак окупантів Міг-31
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Сьогоднішня атака Сил оборони по авіабазі окупантів "Саваслейка" є найбільш дослідженою з усіх. Оскільки, ми вже бачили відео з місця подій та супутникові знімки. Зокрема, підтвердження від сервісу NASA моніторингу пожеж. Тому, можна констатувати, що удар був успішним. Щодо "Саваслейки" можна говорити про успіх Сил оборони. Саме з цієї авіабази підіймаються літаки Міг-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Вже точно можна говорити, що українські дрони уразили й знищили склад з паливно-мастильними матеріалами. Тут ще варто зазначити, що на цьому складі зберігали дуже специфічне авіаційне паливо. Тобто, ураження палива для літаків Міг-31К, а також інфраструктури для перекачування такого палива, є дуже потужним ударом по авіаційній базі", - пояснив Катков.
За словами експерта, удар Сил оборони по авіабазі "Саваслейка" був дуже результативним.
"Також було продемонстроване відео, яке зняли самі ж окупанти, на якому видно момент ураження авіабази. Скоріше за все, це були українські дрони типу "Лютий". Дрон на відео падає в район, де чітко видно хвостовий стабілізатор літака Міг-31К. Це дуже важливий аспект. Оскільки, якщо літаки залишились на авіаційній базі, а мова йде також і про Іл-76, то це означає, що ворог не зміг їх підняти у повітря. На відео можна спостерігати саме ураження Міг-31. Важливо також зазначити, що авіабаза "Саваслейка" є центром навчання для російських пілотів на Міг-31. Отже, удар по цій авіабазі був максимально результативним", - додав він.
- 14 серпня російське міністерство оборони заявило про нібито знищення 117 безпілотників і 4 тактичних ракет у 8 регіонах. Вибухи лунали біля військових аеродромів
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