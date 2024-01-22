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Defense Express: у ЗСУ з'явилися дієві далекобійні засоби

22 січня, 2024 понедiлок
19:20
Війна з Росією

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що війна переходить в інший етап ведення бойових дій

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Серія далекобійних ударів по об'єктах інфраструктури поблизу Санкт-Петербурга говорить про те, що в розпорядженні ЗСУ та інших складових Сил оборони України з'явилися дієві далекобійні засоби. Слід зазначити, що відстань до цілі по прямій становить від 700 до 900 км. Для того, щоб обійти вузли російської ППО й різні загрозливі напрямки, то подібна траєкторія має складати десь 1200 км", - пояснив Рябих. 

За словами військового експерта, Україна вже має далекобійні засоби, які можуть обходити систему ППО й вражати заплановані об'єкти противника.

"А саме об'єкти енергетичної інфраструктури, які використовуються противником для забезпечення окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами. Здійснювати економічну діяльність для нарощування агресивної війни проти України. Ми вже опинилися на іншому етапі ведення бойових дій. Росіяни, які обожнюють Путіна,  вже можуть спостерігати за результатом його політики безпосередньо зі своїх вікон, причому далеко від лінії фронту", - наголосив Рябих. 

  • У ніч з 20 на 21 січня російське міноборони заявило про атаку нібито українських БПЛА на три регіони РФ. У Тулі, Орлі та Смоленську прогриміли вибухи. В порту Усть-Луга Ленінградської області загорівся термінал газової компанії "Новатек", а українські спецслужби підтвердили атаку на військовий завод у Тулі, який виробляє зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".
  • У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що російська протиповітряна оборона погано прикриває Ленінградську область, особливо від ударів з півдня, адже налаштована не для відбивання атак зі сторони України
     


 

Теги:
Новини
Росія
зброя
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
зброя для України
втрати окупантів
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