Держдеп США цьогоріч профінансував 800 мобільних вогневих груп в Україні, - Брінк

Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, 800 мобільних вогневих груп, надані США Україні, з 1 січня 2024 року збили понад 200 російських дронів.

"Мобільні вогневі групи Нацгвардії та Держприкордонслужби рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії", - наголосила Брінк.