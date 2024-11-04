Держдеп США цьогоріч профінансував 800 мобільних вогневих груп в Україні, - Брінк
Державний департамент Сполучених Штатів Америки протягом 2024 року профінансував 800 мобільних вогневих груп Сил оборони України
Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.
За її словами, 800 мобільних вогневих груп, надані США Україні, з 1 січня 2024 року збили понад 200 російських дронів.
"Мобільні вогневі групи Нацгвардії та Держприкордонслужби рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії", - наголосила Брінк.
- Нагадаємо, нещодавно США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 425 млн доларів. Туди, зокрема, увійшли боєприпаси для ППО NASAMS та ракети для ПЗРК Stinger.
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