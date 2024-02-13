"Десь готується рішення": дипломат Осипенко пояснив, чому Маск заявив, що "Путін не може програти"
Дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко вважає, що Маск робить такі заяви тому, що не бачить розробленого плану перемоги над Росією
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ілон Маск наполягає на концепті, що немає сценарію перемоги. Чому Маск висловлюється в цьому плані? Він не бачить, щоб політичні еліти розробили план перемоги над Росією. А раз немає плану перемоги, то Маск розуміє, що будуть домовлятися. Тому, він так сміливе пише, що Росія у будь-якому випадку не програє, знаючи, що десь там вже готується це рішення", - пояснив Осипенко.
За словами дипломата, аналіз відкритих джерел говорить про те, що Захід підштовхує вже і Росію й Україну до домовленостей.
"Тому, що Україні затримується допомога, а Росії активно взялися перекривати кисень на прибутки. Байден особисто в грудні підписав декілька розпоряджень про посилення контролю за торгівлею нафтою й фінансовою сферою. Тобто про обмеження фінансових операцій з російськими компаніями, які під санкціями. Це означає, що зменшують потенціал і Росії й України для продовження війни. Тобто будуть підштовхувати сідати за стіл перемовин", - наголосив Осипенко.
- 12 лютого Ілон Маск у соціальній мережі Х висміяв "історичні відступи" російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.
- 13 лютого американський мільярдер Ілон Маск заявив, що президент Росії Володимир Путін у жодному разі не може програти у російсько-українській війні. Він також виступив проти ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні.
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