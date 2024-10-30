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Ексклюзив

"Деякі виробничі потужності Росія ховає в цивільних містах": авіаексперт Храпчинський

Марина Клюєва
30 жовтня, 2024 середа
18:10
Війна з Росією

Заступник генерального директора компанії, що займається РЕБ, авіаексперт Анатолій Храпчинський вважає, що РФ ховає деякі виробнич потужності зі створення зброї на території цивільних аеропортів

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Коли ми кажемо про удари по виробничих потужностях Російської Федерації, треба враховувати те, що  є "Тактичне ракетне озброєння", яке розташоване в Підмосковному Корольові, що виробляє ракети Х-101, Х-555,  модулі УМПК. Є Арсенал 53, завод Свєрдлових, по якому нещодавно був вдарили Сили оборони України. Але треба зрозуміти, що деякі виробничі потужності Росія ховає в цивільних містах, використовуючи навіть звичайні цивільні аеропорти", - розповів він. 

Анатолій Храпчинський зауважив, що такий висновок можна зробити з того, куди іранські літаки доставляли комплектуючі для зброї.

"Чому такий висновок? - Тому що подивіться, куди прилітають іранські літаки розвантажувати певні комплектуючі. Хоча вони могли б безпосередньо прилітати, наприклад, в ту ж саму Казань і там розвантажувати свої вантажі. Тому треба розуміти, наприклад, що Росія використовує деякі цивільні майданчики для того, щоб будувати свої безпілотники, котрі кожної ночі запускають на територію України. Це і в Московській область,  і в Ленінградській області", - вважає авіаексперт.

  • Минулого тижня українські БПЛА встигли атакувати одразу три спиртзаводи у Росії, пожежа розійшлася в районі НПЗ у Тамбовській області, а дрони зворохобили і тимчасово окупований Кримський півострів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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