"Деякі виробничі потужності Росія ховає в цивільних містах": авіаексперт Храпчинський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Коли ми кажемо про удари по виробничих потужностях Російської Федерації, треба враховувати те, що є "Тактичне ракетне озброєння", яке розташоване в Підмосковному Корольові, що виробляє ракети Х-101, Х-555, модулі УМПК. Є Арсенал 53, завод Свєрдлових, по якому нещодавно був вдарили Сили оборони України. Але треба зрозуміти, що деякі виробничі потужності Росія ховає в цивільних містах, використовуючи навіть звичайні цивільні аеропорти", - розповів він.

Анатолій Храпчинський зауважив, що такий висновок можна зробити з того, куди іранські літаки доставляли комплектуючі для зброї.

"Чому такий висновок? - Тому що подивіться, куди прилітають іранські літаки розвантажувати певні комплектуючі. Хоча вони могли б безпосередньо прилітати, наприклад, в ту ж саму Казань і там розвантажувати свої вантажі. Тому треба розуміти, наприклад, що Росія використовує деякі цивільні майданчики для того, щоб будувати свої безпілотники, котрі кожної ночі запускають на територію України. Це і в Московській область, і в Ленінградській області", - вважає авіаексперт.