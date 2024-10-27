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Головна Війна з Росією Атака українських БПЛА на три спиртзаводи у Росії, пожежа в районі НПЗ у Тамбовській області та дрони над тимчасово окупованим Кримом: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Огляд

Атака українських БПЛА на три спиртзаводи у Росії, пожежа в районі НПЗ у Тамбовській області та дрони над тимчасово окупованим Кримом: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
27 жовтня, 2024 неділя
18:30
Війна з Росією

Цього тижня українські БПЛА встигли атакувати одразу три спиртзаводи у Росії, пожежа розійшлася в районі НПЗ у Тамбовській області, а дрони зворохобили і тимчасово окупований Кримський півострів

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Українські БПЛА над різними областями Росії та над тимчасово окупованим Кримом

  • Уранці 23 жовтня російське міністерство оборони заявило, що уночі 23 жовтня протиповітряна оборона збила 14 нібито українських безпілотників, 10 з них над територією тимчасово окупованого Криму, а ще 4 – над територією Ростовської області. Крім того, росіяни писали й про те, що екіпажі морської авіації Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря нібито знищили чотири українські безекіпажні катери, які прямували курсом до Кримського півострова.
  • А в ніч на п'ятницю, 25 жовтня, за словами міноборони Росії, їхня ППО знову нищила дрони з України. Цього разу їх було начебто 7 і одна повітряна куля. "Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу та малорозмірної повітряної кулі об'єктами на території Російської Федерації", – йшлося у повідомленні. Російська ППО нібито перехопила та знищила 3 БПЛА над акваторією Азовського моря, 3 БПЛА над територією Білгородської області, 1 БПЛА над територією Брянської області та одну малорозмірну повітряну кулю буцімто знищено над територією Ростовської області.

БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Фото: gettyimages

Атака на три спиртзаводи, ймовірно на аеродром в Липецьку та пожежа  районі НПЗ у Тамбовській області

  • В ніч вівторка, 22 жовтня, російська влада пожалілася на атаку дронів на три спиртові заводи у Тульській і Тамбовській областях та промислове підприємство у Воронезькій області. За словами губернатора останньої, в одному з районів області нібито було виявлено та подавлено БПЛА, який упав на будівлю цеху промислового підприємства. Згодом він додав, що за попередньою інформацією, пошкоджено стіни одного з цехів підприємства. Постраждалих не було. Тим часом губернатор Тамбовської області розповів, що у місті Розсказово внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням, проте його загасили упродовж години. А губернатор Тульської області Міляєв заявив, що нібито постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і спиртзаводу в селі Лужковський Суворовського району. Як пояснив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, спиртові заводи росіяни використовують для виготовлення не тільки спирту, а й палива для воєнних потреб і вибухових речовин – тому їх атакують.
  • І вже у суботу, 26 жовтня, українські безпілотники, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку. Міноборони РФ заявило про збиття чотирьох БПЛА над областю. "У Липецьку та районі працюють ППО. Є збиті БПЛА. На місця падіння виїхали представники спецслужб. Системи виявлення і придушення перебувають у стані готовності", написав місцевий губернатор станом на 15:16. Він неодноразово наголосив на повітряній тривозі та нібито збитих дронах, проте нічого не зазначив про наслідки атаки. У міністерстві оборони РФ о 17:16 повідомили про нібито збиття чотирьох українських дронів над територією Липецької області. Водночас місцеві мешканці повідомляли про атаку БПЛА на аеродром у Липецьку. Відповідне відео також оприлюднив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

 

  • Вчергове російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці БПЛА у ніч на неділю, 27 жовтня. Там заявляють про збиття 51 дрона. Водночас у Тамбовській області сталася пожежа, неподалік розташований місцевий нафтопереробний завод.  За їхніми словами, 18 дронів було перехоплено над Тамбовською областю, 16 – над Білгородщиною, по чотири – над Брянською, Липецькою та Орловською областями. Ще три дрони начебто збили над Воронезькою областю, один – над Курщиною та ще один – над акваторією Азовського моря. Видання Astra з посиланням на місцевих жителів писало, що пожежа виникла на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба" у селі Новонікольське. У цьому самому селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод.
  • Разом із тим у неділю, 27 жовтня, також стало відомо що у Тамбовській області горить диспетчерська станція "Транснєфті".

Думки експертів

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, чому Сили оборони атакують спиртові заводи: росіяни використовують для виготовлення не тільки спирту, а й палива для воєнних потреб і вибухових речовин.

""Біохім" переробка меляси та виробництво етилового спирту, Лужковський спиртзавод, Єфремовський спиртзавод, промислове підприємство Воронезької області. Це все воєнні об'єкти, попри замаскованість під щось інше", зазначив Коваленко.

Тим часом Зеленський розповів, що США готують ще один пакет допомоги щодо виробництва українських дронів.

"Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде", – відзначив він.

А в Росії визнали, що через атаки українських дронів змушені були призупинити роботу одного з найбільших заводів із виробництва чипів.

Там заявляють, що під час атаки БПЛА постраждали виробничі та адміністративні корпуси заводу, що призвело до перебоїв з енергопостачанням, пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури та розриву технологічних виробничих ланцюжків.

Теги:
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СБУ
безпілотник
ГУР
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