Атака українських БПЛА на три спиртзаводи у Росії, пожежа в районі НПЗ у Тамбовській області та дрони над тимчасово окупованим Кримом: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня українські БПЛА встигли атакувати одразу три спиртзаводи у Росії, пожежа розійшлася в районі НПЗ у Тамбовській області, а дрони зворохобили і тимчасово окупований Кримський півострів
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Українські БПЛА над різними областями Росії та над тимчасово окупованим Кримом
- Уранці 23 жовтня російське міністерство оборони заявило, що уночі 23 жовтня протиповітряна оборона збила 14 нібито українських безпілотників, 10 з них – над територією тимчасово окупованого Криму, а ще 4 – над територією Ростовської області. Крім того, росіяни писали й про те, що екіпажі морської авіації Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря нібито знищили чотири українські безекіпажні катери, які прямували курсом до Кримського півострова.
- А в ніч на п'ятницю, 25 жовтня, за словами міноборони Росії, їхня ППО знову нищила дрони з України. Цього разу їх було начебто 7 і одна повітряна куля. "Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням БПЛА літакового типу та малорозмірної повітряної кулі об'єктами на території Російської Федерації", – йшлося у повідомленні. Російська ППО нібито перехопила та знищила 3 БПЛА над акваторією Азовського моря, 3 БПЛА над територією Білгородської області, 1 БПЛА над територією Брянської області та одну малорозмірну повітряну кулю буцімто знищено над територією Ростовської області.
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Атака на три спиртзаводи, ймовірно на аеродром в Липецьку та пожежа районі НПЗ у Тамбовській області
- В ніч вівторка, 22 жовтня, російська влада пожалілася на атаку дронів на три спиртові заводи у Тульській і Тамбовській областях та промислове підприємство у Воронезькій області. За словами губернатора останньої, в одному з районів області нібито було виявлено та подавлено БПЛА, який упав на будівлю цеху промислового підприємства. Згодом він додав, що за попередньою інформацією, пошкоджено стіни одного з цехів підприємства. Постраждалих не було. Тим часом губернатор Тамбовської області розповів, що у місті Розсказово внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням, проте його загасили упродовж години. А губернатор Тульської області Міляєв заявив, що нібито постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і спиртзаводу в селі Лужковський Суворовського району. Як пояснив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, спиртові заводи росіяни використовують для виготовлення не тільки спирту, а й палива для воєнних потреб і вибухових речовин – тому їх атакують.
- І вже у суботу, 26 жовтня, українські безпілотники, ймовірно, атакували аеродром у російському Липецьку. Міноборони РФ заявило про збиття чотирьох БПЛА над областю. "У Липецьку та районі працюють ППО. Є збиті БПЛА. На місця падіння виїхали представники спецслужб. Системи виявлення і придушення перебувають у стані готовності", – написав місцевий губернатор станом на 15:16. Він неодноразово наголосив на повітряній тривозі та нібито збитих дронах, проте нічого не зазначив про наслідки атаки. У міністерстві оборони РФ о 17:16 повідомили про нібито збиття чотирьох українських дронів над територією Липецької області. Водночас місцеві мешканці повідомляли про атаку БПЛА на аеродром у Липецьку. Відповідне відео також оприлюднив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
- Вчергове російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці БПЛА у ніч на неділю, 27 жовтня. Там заявляють про збиття 51 дрона. Водночас у Тамбовській області сталася пожежа, неподалік розташований місцевий нафтопереробний завод. За їхніми словами, 18 дронів було перехоплено над Тамбовською областю, 16 – над Білгородщиною, по чотири – над Брянською, Липецькою та Орловською областями. Ще три дрони начебто збили над Воронезькою областю, один – над Курщиною та ще один – над акваторією Азовського моря. Видання Astra з посиланням на місцевих жителів писало, що пожежа виникла на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба" у селі Новонікольське. У цьому самому селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод.
- Разом із тим у неділю, 27 жовтня, також стало відомо що у Тамбовській області горить диспетчерська станція "Транснєфті".
Думки експертів
Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, чому Сили оборони атакують спиртові заводи: росіяни використовують для виготовлення не тільки спирту, а й палива для воєнних потреб і вибухових речовин.
""Біохім" – переробка меляси та виробництво етилового спирту, Лужковський спиртзавод, Єфремовський спиртзавод, промислове підприємство Воронезької області. Це все – воєнні об'єкти, попри замаскованість під щось інше", – зазначив Коваленко.
Тим часом Зеленський розповів, що США готують ще один пакет допомоги щодо виробництва українських дронів.
"Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. Обов’язково це буде", – відзначив він.
А в Росії визнали, що через атаки українських дронів змушені були призупинити роботу одного з найбільших заводів із виробництва чипів.
Там заявляють, що під час атаки БПЛА постраждали виробничі та адміністративні корпуси заводу, що призвело до перебоїв з енергопостачанням, пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури та розриву технологічних виробничих ланцюжків.
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