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У Тульській області РФ заявили про атаку БПЛА на два спиртзаводи

Ольга Бабишена
22 жовтня, 2024 вiвторок
04:28
Війна з Росією безпілотник, дрон

В ніч вівторка, 22 жовтня, російська влада заявила про атаку дронів на два спиртові заводи у Тульській області

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Про це повідомив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв. 

"Сьогодні вночі на території Тульської області підрозділи ППО міністерства оборони РФ припинили атаку БПЛА ЗСУ", - написав він. 

Міляєв заявив, що нібито постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і спиртзаводу в селі Лужковський Суворовського району.

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За його словами, постраждалих немає, на місцях працюють екстрені служби. Ситуація нібито перебуває під контролем.

  • Росіяни заявили, що в ніч проти 20 жовтня нібито збили 110 українських безпілотників. Дрони СБУ та Сил оборони уразили завод вибухових речовин у Дзержинську Нижньогородської області та військовий аеродром у Липецькій області РФ. 
Теги:
Новини
Світ
Росія
безпілотник
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