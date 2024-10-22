У Тульській області РФ заявили про атаку БПЛА на два спиртзаводи

Про це повідомив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв.

"Сьогодні вночі на території Тульської області підрозділи ППО міністерства оборони РФ припинили атаку БПЛА ЗСУ", - написав він.

Міляєв заявив, що нібито постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і спиртзаводу в селі Лужковський Суворовського району.

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За його словами, постраждалих немає, на місцях працюють екстрені служби. Ситуація нібито перебуває під контролем.