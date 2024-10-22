У Тульській області РФ заявили про атаку БПЛА на два спиртзаводи
В ніч вівторка, 22 жовтня, російська влада заявила про атаку дронів на два спиртові заводи у Тульській області
Про це повідомив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв.
"Сьогодні вночі на території Тульської області підрозділи ППО міністерства оборони РФ припинили атаку БПЛА ЗСУ", - написав він.
Міляєв заявив, що нібито постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і спиртзаводу в селі Лужковський Суворовського району.
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За його словами, постраждалих немає, на місцях працюють екстрені служби. Ситуація нібито перебуває під контролем.
- Росіяни заявили, що в ніч проти 20 жовтня нібито збили 110 українських безпілотників. Дрони СБУ та Сил оборони уразили завод вибухових речовин у Дзержинську Нижньогородської області та військовий аеродром у Липецькій області РФ.
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