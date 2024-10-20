Пожежа у Підмосков'ї, уражений завод вибухових речовин у Дзержинську та вибухи у Ростові-на-Дону: де в росіян вибухало та палало цього тижня

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Пожежа у Підмосков’ї на військовому аеродромі "Чкаловський", збиття дронів над низкою областей РФ та звуки вибухів у Санкт-Петербурзі

У середу, 16 жовтня, у Щолково Московської області спалахнула пожежа в адміністративній будівлі військового аеродрому "Чкаловський". Як зазначає The Moscow Times, площа пожежі на військовому аеродромі в Щолково – 1000 кв м. На місці працює російське МНС, пожежі присвоєно 2 ранг складності. "Вогонь спалахнув на покрівлі Г-подібної споруди. Співробітники встигли вчасно евакуюватися, ніхто не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Тим часом уночі 19 жовтня міноборони Росії заявило про нібито знищення 16 безпілотників над територіями Ростовської, Білгородської та Брянської областей. За їхніми даними, загалом цієї ночі засоби протиповітряної оборони збили 16 безпілотників. Зокрема, 13 дронів нібито знищено над територією Брянської області, два – над Ростовською областю та ще один дрон – над Білгородщиною.

А вранці 19 жовтня в російському Санкт-Петербурзі також було чутно звуки вибухів. Після – у місті частково зникло електропостачання. Зазначається, що жителі Приморського району почали скаржитися на вимкнення електрики із сьомої години ранку. За їхніми словами, у деяких будинках світло тільки блимало, а у деяких разом зі світлом зникла також і вода. Екстрені служби повідомили журналістам про "збиття безпілотника" у Санкт-Петербурзі. Своєю чергою в компанії "Россети Ленэнерго" аварію пояснили "технологічним порушенням на обладнанні 110 кВ".

Фото: gettyimages

Атака на завод "Кремній Ел" у Брянській області, вибухи у Ростові-на-Дону та ураження заводу вибухових речовин у Дзержинську Нижньогородської області та військового аеродрому у Липецькій області РФ

Уночі 19 жовтня у Брянській області РФ безпілотники атакували завод "Кремній Ел", де вироблять деталі для російського озброєння. Про атаку на завод повідомляли місцеві жителі. Водночас місцева влада цю інформацію не підтверджувала. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз вранці повідомляв про атаку українських дронів на область та заявляв про нібито ліквідацію чотирьох безпілотників. "Під час відбиття терористичної атаки один із безпілотників врізався в нежитлову будівлю. Завдяки злагодженій роботі всіх служб, загоряння не допущено. Постраждалих немає", – написав місцевий губернатор. Тим часом на каналі Astra каналі зазначили, що завод "Кремній Ел" - це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ.

Ранок суботи, 19 жовтня, для росіян також був гарячим та ознаменувався вибухами й пожежею у Ростові-на-Дону. Тамтешні пабліки публікували кадри з димом, який було видно з різних куточків міста. Там горів один із цехів у промисловій зоні.

А вже в ніч проти 20 жовтня росіяни заявили, що нібито збили 110 українських безпілотників. А за повідомленням Генштабу, дрони СБУ та Сил оборони уразили завод вибухових речовин у Дзержинську Нижньогородської області та військовий аеродром у Липецькій області РФ. Зазначалося, що ціллю на аеродромі "Липецьк-2" були склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки окупантів. За даними Генштабу, на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил ворога. Також Сили оборони України атакували федеральне державне підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова" в місті Дзержинськ Нижньогородської області РФ. Відстань від українського кордону до підприємства становить 900 км. Там росіяни виробляли хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб. Також, за інформацією ЗСУ, на території заводу зберігалися керовані авіаційні бомби. Російські Telegram-канали Shot та Astra з посиланням на місцевих жителів також інформували про атаку на ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" у Дзержинську Нижньогородської області, що виробляє вибухові речовини. До цього мешканців повідомляли про потужні вибухи і білий дим у районі заводу. За даними очевидців, загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними в кілька хвилин. Також було чутно звуки стрілянини та автоматних черг. Пізніше місцевий губернатор поінформував, що після атаки на місто нібито стало відомо про поранених чотирьох пожежників.

Раніше міністерство оборони Росії прозвітувало, що цієї ночі ППО нібито знищила 43 безпілотники над територією Курської області, 27 – над Липецькою, 18 – над Орловською, 8 – над Нижньогородською областями. Також ще 7 дронів буцімто знищено над територією Білгородщини, 6 – над Брянщиною і один у Підмосков'ї.

Думки експертів

Британська розвідка назвала основні цілі України в окупованому Криму. Як нагадали у розвідці, Генеральний штаб України підтвердив, що 7 жовтня Україна завдала удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії в окупованому Криму. Раніше, у березні 2024 року, цей термінал також був атакований українськими безпілотниками.

"Українські атаки продовжують поступово погіршувати російські військові можливості на Кримському півострові. Цілі, нанесені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об’єкти, об’єкти логістики та перетин Керченської протоки", – зазначають британці.

Тим часом у РФ визнали, що передислокували Чорноморський флот Росії через постійні атаки українських дронів. Окупаційний сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін визнав, що ЧФ Росії був вимушений передислокуватися через постійні атаки українських безпілотників.

"Якщо ще раз повернутися до систем озброєння і до того, яких змін зазнали під час СВО способи бойового застосування, то показовий приклад - Чорноморський флот. Він був змушений змінити, по суті справи, свою прописку, через те що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безпілотних катерів противника", – заявив він.

Як відзначає речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, російський флот більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні. За його словами, ворог міг би перекинути деякі одиниці внутрішніми водами, проте не буде цього робити, оскільки "не може дати раду навіть тим одиницям, які в них залишаються в Чорноморському морі, який фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні".