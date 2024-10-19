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Головна Війна з Росією У Росії заявили про збиття 16 дронів над трьома областями

У Росії заявили про збиття 16 дронів над трьома областями

Юлія Лаврук
19 жовтня, 2024 субота
07:44
Війна з Росією обстріл, ППО

Міністерство оборони Росії заявило про нібито знищення вночі 19 жовтня 16 безпілотників над територіями Ростовської, Білгородської та Брянської областей

Зміст

Про це повідомило міністерство оборони РФ.

За їхніми даними, загалом цієї ночі засоби протиповітряної оборони збили 16 безпілотників.

Зокрема, 13 дронів нібито знищено над територією Брянської області, два - над Ростовською областю та ще один дрон – над Білгородщиною.

  • Російська терористична армія з ночі 19 жовтня атакує Україну ударними безпілотниками та ракетами. У Київській області та Києві працювала ППО, постраждала жінка.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
безпілотник
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