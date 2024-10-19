У Росії заявили про збиття 16 дронів над трьома областями

Про це повідомило міністерство оборони РФ.

За їхніми даними, загалом цієї ночі засоби протиповітряної оборони збили 16 безпілотників.

Зокрема, 13 дронів нібито знищено над територією Брянської області, два - над Ростовською областю та ще один дрон – над Білгородщиною.