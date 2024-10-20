У РФ заявили про атаку понад 100 безпілотників: ЗМІ пишуть про влучання у завод вибухових речовин у Дзержинську

Про це звітує міністерство оборони Росії.

За їхніми даними, цієї ночі ППО нібито знищила 43 безпілотники над територією Курської області, 27 - над Липецькою, 18 - над Орловською, 8 - над Нижньогородською областями.

Також ще 7 дронів буцімто знищено над територією Білгородщини, 6 - над Брянщиною і один у Підмосков'ї.

Водночас російські Telegram-канали Shot та Astra з посиланням на місцевих жителів інформують про атаку на ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" у Дзержинську Нижньогородської області, що виробляє вибухові речовини.

До цього мешканців повідомляли про потужні вибухи і білий дим у районі заводу. За даними очевидців, загалом було чути приблизно 10 вибухів з інтервалами між ними в кілька хвилин. Також було чутно звуки стрілянини та автоматних черг.

Пізніше губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін поінформував, що після атаки на місто нібито стало відомо про поранених чотирьох пожежників.

"За попередньою інформацією, четверо співробітників пожежної частини, розташованої на території промпідприємства, зазнали легких осколкових поранень – їм надана необхідна медична допомога, усіх відпустили додому", – написав губернатор.

Варто зазначити, що завод у Дзержинську є одним із найбільших у РФ виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничодобувної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт.

Також атакований завод внесений до санкційного списку України «за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України». Із 23 червня 2023 року підприємство внесене до списку санкцій ЄС, а також на завод наклали санкції США, Велика Британія, Японія та Швейцарія.