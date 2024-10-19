Росія атакувала Україну "шахедами", по Кривому Рогу вдарили балістикою. Ситуація ввечері 19 жовтня

Рух "шахедів"

Про загрозу ударних "шахедів" Повітряні сили близько 21:00. Тоді російські терористи запустили безпілотники з напрямку Чорного моря.

Ближче до 22:00 "шахеди" фіксували на Миколаївщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Сумщині.

Ситуація станом на 22:38:

БПЛА на Одещині - курсом на Вінниччину.

БПЛА на межі Миколаївської та Одеської області, курс - західний.

БПЛА на півночі Дніпропетровщини - рух у напрямку Полтавщини.

"Шахеди" на Сумщині. Курсом на Чернігівщину.

Після цього про небезпек також попереджали у Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях.

Ситуація з БПЛА станом на 23:23:

У центрі Вінниччини! Курсом на Хмельниччину.

На півночі Вінницької області в напрямку Черкащини.

На Кіровоградщині. Курс - західний на Черкащину.

У центрі Полтавщини. Рух у напрямку Миргорода.

На півночі Полтавської області в напрямку півдня.

На Сумщині. Курсом на південь та в районі Сум.

На Чернігівщині. Курсом на Київщину в напрямку столиці.

Хмельницька область - загроза застосування ударних БПЛА.

Близько 23:30 повітряну тривогу через загрозу "шахедів" оголосили у Чернівецькій області та Києві. А на Сумщині попередили про пуск КАБ.

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Удари балістикою по Кривому Рогу

О 23:10 Олександр Вілкул попереджав про повторні виходи з Криму.

"Другий удар балістикою за останні півгодини. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул о 23:13.