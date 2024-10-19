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Головна Війна з Росією Росія атакувала Україну "шахедами", по Кривому Рогу вдарили балістикою. Ситуація ввечері 19 жовтня
Оновлено

Росія атакувала Україну "шахедами", по Кривому Рогу вдарили балістикою. Ситуація ввечері 19 жовтня

Влад Дідусь
19 жовтня, 2024 субота
23:35
Війна з Росією Балістика, ракета, шахед, дрон, атака

Ввечері суботи, 19 жовтня, російський агресор обстрілює територію України безпілотниками та балістикою

Зміст

Рух "шахедів"

Про загрозу ударних "шахедів" Повітряні сили близько 21:00. Тоді російські терористи запустили безпілотники з напрямку Чорного моря.

Ближче до 22:00 "шахеди" фіксували на Миколаївщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Сумщині.

Ситуація станом на 22:38:

  • БПЛА на Одещині - курсом на Вінниччину.
  • БПЛА на межі Миколаївської та Одеської області, курс - західний.
  • БПЛА на півночі Дніпропетровщини - рух у напрямку Полтавщини.
  • "Шахеди" на Сумщині.  Курсом на Чернігівщину.

Після цього про небезпек також попереджали у Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях.

Ситуація з БПЛА станом на 23:23:

  • У центрі Вінниччини! Курсом на Хмельниччину. 
  • На півночі Вінницької області в напрямку Черкащини.
  • На Кіровоградщині. Курс - західний на Черкащину.
  • У центрі Полтавщини. Рух у напрямку Миргорода. 
  • На півночі Полтавської області в напрямку півдня.
  • На Сумщині.  Курсом на південь та в районі Сум.
  • На Чернігівщині.  Курсом на Київщину в напрямку столиці.
  • Хмельницька область - загроза застосування ударних БПЛА.

Близько 23:30 повітряну тривогу через загрозу "шахедів" оголосили у Чернівецькій області та Києві. А на Сумщині попередили про пуск КАБ.

Новина доповнюватиметься...

Удари балістикою по Кривому Рогу

О 23:10 Олександр Вілкул попереджав про повторні виходи з Криму.

"Другий удар балістикою за останні півгодини. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул о 23:13.

 

  • Увечері суботи, 19 жовтня, у Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Російські війська завдали удару по місту, внаслідок чого поранень зазнали 8 людей, серед них - діти.
Теги:
Україна
Росія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
сирени
повітряна тривога
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