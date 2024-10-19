Росія атакувала Україну "шахедами", по Кривому Рогу вдарили балістикою. Ситуація ввечері 19 жовтня
Ввечері суботи, 19 жовтня, російський агресор обстрілює територію України безпілотниками та балістикою
Рух "шахедів"
Про загрозу ударних "шахедів" Повітряні сили близько 21:00. Тоді російські терористи запустили безпілотники з напрямку Чорного моря.
Ближче до 22:00 "шахеди" фіксували на Миколаївщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Сумщині.
Ситуація станом на 22:38:
- БПЛА на Одещині - курсом на Вінниччину.
- БПЛА на межі Миколаївської та Одеської області, курс - західний.
- БПЛА на півночі Дніпропетровщини - рух у напрямку Полтавщини.
- "Шахеди" на Сумщині. Курсом на Чернігівщину.
Після цього про небезпек також попереджали у Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях.
Ситуація з БПЛА станом на 23:23:
- У центрі Вінниччини! Курсом на Хмельниччину.
- На півночі Вінницької області в напрямку Черкащини.
- На Кіровоградщині. Курс - західний на Черкащину.
- У центрі Полтавщини. Рух у напрямку Миргорода.
- На півночі Полтавської області в напрямку півдня.
- На Сумщині. Курсом на південь та в районі Сум.
- На Чернігівщині. Курсом на Київщину в напрямку столиці.
- Хмельницька область - загроза застосування ударних БПЛА.
Близько 23:30 повітряну тривогу через загрозу "шахедів" оголосили у Чернівецькій області та Києві. А на Сумщині попередили про пуск КАБ.
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Удари балістикою по Кривому Рогу
О 23:10 Олександр Вілкул попереджав про повторні виходи з Криму.
"Другий удар балістикою за останні півгодини. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул о 23:13.
- Увечері суботи, 19 жовтня, у Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Російські війська завдали удару по місту, внаслідок чого поранень зазнали 8 людей, серед них - діти.
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