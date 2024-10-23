Росіяни заявили про збиття 10 безпілотників над окупованим Кримом
Російське міністерство оборони заявило, що уночі 23 жовтня протиповітряна оборона збила 14 нібито українських безпілотників, 10 з них - над територією тимчасово окупованого Криму
Про це йдеться у звіті міноборони РФ.
Там зазначається, що цієї ночі сили російської ППО нібито перехвалили й знищили 14 "українських" дронів: 4 - над територією Ростовської області, а ще 10 - над Кримом.
Крім того, росіяни заявляють, що екіпажами морської авіації Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря нібито знищено чотири українські безекіпажні катери, які прямували курсом до Кримського півострова.
- Цієї ж ночі російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed-136. Детальніше про наслідки нічної атаки читайте за посиланням.
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