Росіяни заявили про збиття понад 50 дронів: жителі Тамбовської області повідомляють про пожежу в районі НПЗ

Про це йдеться у звіті міноборони РФ.

За їхніми словами, цієї ночі 18 дронів було перехоплено над Тамбовською областю, 16 - над Білгородщиною, по чотири - над Брянською, Липецькою та Орловською областями. Ще три дрони начебто збили над Воронезькою областю, один - над Курщиною та ще один - над акваторією Азовського моря.

Водночас губернатор Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що після опівночі за місцевим часом у Мічурінському муніципальному окрузі стався приліт дронів.

"На цей час відомо про 11 безпілотників. Одиничне загоряння внаслідок "хлопка" оперативно ліквідовано силами МНС Росії по Тамбовській області", - написав він в Telegram.

Водночас видання Astra з посиланням на місцевих жителів пише, що пожежа виникла на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба" у селі Новонікольське. У цьому самому селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод.