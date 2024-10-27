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Головна Війна з Росією Росіяни заявили про збиття понад 50 дронів: жителі Тамбовської області повідомляють про пожежу в районі НПЗ

Росіяни заявили про збиття понад 50 дронів: жителі Тамбовської області повідомляють про пожежу в районі НПЗ

Світлана Кравченко
27 жовтня, 2024 неділя
10:30
Війна з Росією безпілотник, дрон

Російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці БПЛА у ніч на неділю, 27 жовтня. Там заявляють про збиття 51 дрона. Водночас у Тамбовській області сталася пожежа, неподалік розташований місцевий нафтопереробний завод

Зміст

Про це йдеться у звіті міноборони РФ.

За їхніми словами, цієї ночі 18 дронів було перехоплено над Тамбовською областю, 16 - над Білгородщиною, по чотири - над Брянською, Липецькою та Орловською областями. Ще три дрони начебто збили над Воронезькою областю, один - над Курщиною та ще один - над акваторією Азовського моря.

Водночас губернатор Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що після опівночі за місцевим часом у Мічурінському муніципальному окрузі стався приліт дронів.

"На цей час відомо про 11 безпілотників. Одиничне загоряння внаслідок "хлопка" оперативно ліквідовано силами МНС Росії по Тамбовській області", - написав він в Telegram.

Водночас видання Astra з посиланням на місцевих жителів пише, що пожежа виникла на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба" у селі Новонікольське. У цьому самому селі розташований Мічурінський нафтопереробний завод.

  • Тим часом сили протиповітряної оборони України за ніч знищили 41 ударний дрон, яким росіяни атакували регіони. Ще 32 - локаційно втрачені.

 

Теги:
Новини
Росія
ППО
нафта
безпілотник
нафтобаза
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