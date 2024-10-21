"З Бандерою в ЄС не підуть". Чому уряд Туска використав формулу Ярослава Качинського?

Еспресо наводить переклад статті Gazeta Wyborcza



Більше немає жодних сумнівів, що уряд "демократичної" коаліції буде блокувати інтеграцію України до Євросоюзу, що є справжнім шоком для багатьох поляків і ще більше - українців. Були сподівання, що зі зміною влади повернуться "старі добрі часи" в українсько-польські взаємовідносини. Вони не повернуться.

Причина блокади не історична, а економічна та політична. Великі сільськогосподарські підприємства та політичне представництво фермерів на чолі з PSL Ярослава Качинського роками б’ють на сполох: "з Бандерою в ЄС не ввійдуть".

На перший погляд, стратегія не має недоліків, і вона чудово працює в Польщі та за кордоном. Знищення десятків тисяч поляків на Волині, у Східній Галичині та південно-східній Польщі у 1940-х роках вражає всіх. Тим паче, що – як постійно повторюють представники польської влади – українці в цьому питанні перебувають у програші. Вони не хочуть правди про Волинь, забороняють поховання польських жертв і ексгумації, прославляють злочинців. Але якби я був урядом, я б двічі подумав, перш ніж приймати подібну стратегію. Якщо Україна в історичних питаннях не приставлена до стовпа ганьби, навпаки, може виявитися, що Польщі важче залагодити власне минуле. Дві, до речі, проблеми української меншини доведеться додати до каталогу завдань, які необхідно виконати для відновлення верховенства права в Польщі.

"Українців постійно звинувачують у насильстві проти поляків"

На польсько-українському кордоні перша половина 1990-х років була гарячою, особливо в Перемишлі та його околицях, у Замості та Кросно. Найбільш емоційним було питання могил і пам’ятників, які польські українці за допомогою своїх родичів з України (загалом переселенців з Польщі до УРСР у 1944-1946 роках та їхніх нащадків) збудували на місцях поховань цивільних жертв та вояків УПА.

Найбільшу дискусію викликав обеліск у селі Грушовіце з назвами чотирьох куренів (батальйонів) УПА та пам'ятник на горі Монастир біля села Верхрата. Тут спочивають 62 учасники УПА, які загинули в березні 1945 року в боротьбі з 64-ю дивізією НКВС – формуванням, створеним у 1944 році для боротьби з польським і українським підпіллям.

Проблему вирішувала Рада охорони місць боротьби і мучеництва, яку тоді очолював Станіслав Броневський (голова "Сірих лав"), а секретарем був д-р Анджей Пшевознік (до його загибелі в Смоленській катастрофі). Ключову роль, однак, відігравав Яцек Куронь - голова Комітету Сейму з питань національних та етнічних меншин у 1989-2001 роках (з перервою на виконання обов'язків міністра праці у 1989-1991, 1992-93 роках). Він ставив цілі, шукав рішення, організовував зустрічі, був посередником і визначав межі можливого.

Яцек був автором політики "меншин" Третьої Речі Посполитої, яка завершилася прийняттям у січні 2005 року Закону про національні та етнічні меншини й регіональні мови. Свою програму щодо меншин він будував на кількох принципах.

Відроджена Польща повинна бути спільнотою всіх громадян, а меншини не повинні бути заручниками відносин Польщі з іншими державами

Він діяв за принципом гарантування прав меншин і підтримки їх таким чином, щоб інші держави відчували себе зобов'язаними гарантувати права польської громади на своїй території.

Яцек запропонував, щоб Об'єднання українців у Польщі було залучено до роботи над вирішенням питання вшанування пам'яті та пам'ятників. Ідея була реалізована в червні 1995 року з підписанням угоди про співпрацю між РОПВіМ та ОУП. Найважливіші пункти були представлені місяцем раніше Пшевозніком під час виїзного засідання комісії парламентської меншини в Перемишлі.

Рада, за його словами, прийняла принцип, що "нікому не повинно бути відмовлено в похованні" і що "знесення незаконно створених пам'ятних знаків є недоречним". Рада розробила критерії для вшанування пам'яті: не забороняється впорядковувати місця поховань; вшанування повинно бути пов'язане з місцем поховання; написи повинні бути обов'язково двомовними; написи не повинні ображати почуття громадян і цілісність держави; пам'ятники, створені незаконно, повинні бути переглянуті з фактичної та історичної точки зору в дусі діалогу з ZUwP (Об'єднанням українців у Польщі).

Під час дискусії професор Ришард Торжецький - найвидатніший історик польсько-українських відносин у 1920-1940-х роках - заявив: "Камені розбрату" [назва статті в газеті Polityka], поставлені полеглим упівцям, можуть бути, як дехто хоче, своєрідними ліками, захованими глибоко в душах, самоочищенням за акти насильства над поляками, на які постійно вказували українцям. Чи можна постійно жити в такому ставку крові, в постійній ненависті?".

Через два роки ROPWiM (Рада охорони пам'яті боротьби і мучеництва) та ZUwP підписали протокол порозуміння щодо типових зразків написів на могилах загиблих у збройних загонах УПА. Напис мав містити герб України й текст: "Вони полягли (дата, місце) в боротьбі за вільну Україну [ім’я, прізвище, дати народження та смерті]".

Окрім того, домовилися, що загальні написи будуть двомовними, а прізвища, імена та позивні загиблих – українською. У разі відсутності архівних та офіційних документів підтвердженням знаходження місць поховання та особистих даних похованих (померлих) можуть бути нотаріально засвідчені показання. Відповідно до цих принципів був споруджений пам'ятник на горі Монастир.

Яцек Куронь: Війна закінчується, коли відомі імена та місця поховання жертв і солдатів



У жовтні 1995 р. до Куроня прибули представники 27-ї Волинської стрілецької дивізії Армії Крайової, зокрема проф. Тадеуш Філар. Яцек, стверджували вони, найкраще допоможе їм у процесі примирення з українцями. Вони стверджували, що якщо примирення з німцями було успішним, то воно повинно бути можливим і з українцями.

Куронь був зворушений, бо не очікував подібних слів і довіри з боку оточення, яке, можливо, не дуже симпатизувало йому через його ліве минуле. Домовилися, що розпочати треба з організації польсько-українських історичних конференцій. Ініціативу підтримали Всесвітній союз вояків Армії Крайової та ZUwP, у червні 1996 р. було підписано відповідну угоду, а комітет меншості підтримав її резолюцією.

Яцек хотів, щоб результатом роботи істориків було встановлення кількості жертв і їхнє поіменне називання. - Я запитав: "Яка різниця, чи це 30 000, чи 40 000, чи 60 000 жертв?" Жертв було достатньо, щоб українці і поляки попросили один в одного вибачення.

Він відповів, що я нічого не розумію, бо "кожна війна закінчується тоді, коли відомі імена і місця поховання її жертв і солдатів. І сім'ї мають право на пам'ять. Крім того, якщо ми не будемо рахувати жертв, то буде постійна війна торгів: збільшувати кількість наших жертв, зменшувати - їхніх".

За науковий бік конференції "Складні питання" відповідали Військово-історичний інститут та Волинський національний університет імені Лесі Українки у Луцьку, центрі Волинської області. Конференція проводилася до 2005 року; кількома роками раніше Українська асоціація відмовилася від патронату через рішення SFSW, яка вважала акцію "Вісла" повністю виправданою.

Це був час, коли голос так званих прикордонних кіл ставав дедалі гучнішим у питаннях польсько-української історії. Зрештою, історики так і не змогли порахувати та ідентифікувати жертв. Конференції закінчувалися "протоколами згоди й розбіжностей" - список перших зменшувався, а список других збільшувався.

Теофіл Бартошевський читає лекції про суть шантажу Києва владою

Цей детальний екскурс в історію був необхідний для того, щоб краще діагностувати сучасні проблеми.

Фронтменом блокування інтеграції України до ЄС є Владислав Косіняк-Камиш, віце-прем'єр-міністр і міністр оборони. В інтерв'ю він заявив (Wirtualna Polska, 2 жовтня): "Волинь була показана, відкрита фактично в останні роки, до цього існувала змова мовчання".

Теза про змову замовчування є брехнею, тим більш огидною, що її повторює один з лідерів "табору демократичної Польщі", який не має ані найменшого уявлення про велич життя, думки й діяльності польських демократів - батьків-засновників Польщі, яка вже 35 років є вільною. До того ж, брехня прозвучала з вуст міністра, який за Конституцією відповідає за оборону і зовнішню безпеку держави.

Тому я запитаю, чи можна досягти цих цілей:

підрив довіри громадян до цієї країни, бо це насправді брехня про "змову мовчання";

розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі та антипольських настроїв в Україні;

послаблення мобілізації українців на спротив, оскільки це оголошення про блокування інтеграції їхньої країни до ЄС – одна з головних цілей їхньої боротьби;

підрив довіри українців до влади власної країни, оскільки вони не можуть домовитися з Польщею в історичних питаннях.

Питань має бути більше, тому що ми живемо в "передвоєнні часи" - як постійно повторює прем'єр-міністр Дональд Туск, підтримавши свого заступника, заявивши (30 серпня): "Україна не буде членом ЄС без згоди Польщі.

Україна повинна відповідати стандартам, і вони різноманітні - це не лише питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання стандартів, я б сказав, культурно-політичних стандартів.

Теофіл Бартошевський, заступник міністра закордонних справ Польської народної партії (і син одного з найбільш етично принципових, але великодушних християнських співзасновників вільної Польщі Владислава Бартошевського , який, до того ж, був головою Ради захисту пам'яті боротьби і мучеництва в 2001-15 роках), уточнив (30 вересня), що ці питання будуть розглянуті в першому розділі переговорів, який включає фундаментальні права ЄС, верховенство права і систему правосуддя.

І виклав суть польського шантажу: якщо ця глава не буде закрита, "Україна не зробить жодного кроку вперед у наступних розділах".

Пьотр Бурас, директор варшавського офісу Європейської ради з міжнародних відносин, відреагував на заяву прем'єра ("Який стосунок має Волинь до розширення ЄС", Rzeczpospolita, 14 вересня): "Не існує і не повинно існувати жодних "культурно-політичних стандартів", яким повинні відповідати країни-кандидати на вступ до ЄС, окрім тих, що випливають з принципів і методології політики розширення, визначених Союзом. А вони стосуються незалежності судової системи, поділу влади або свободи виборів. Вони не включають мовні суперечки, відмінності в інтерпретації минулого або конфлікти навколо пам'ятників чи кладовищ".

Бурас має рацію в тому, що переговори про вступ - це не семінар з історії, лінгвістики та меморіалізації. Однак він занадто легковажно поставився до Хартії основних прав ЄС та її 54 статей, перша з яких говорить про повагу до людської гідності, що означає, серед іншого, право на гідне поховання. І, ймовірно, саме на цьому положенні уряд будував свою стратегію блокування доступу України до ЄС. Але кабінет Туска забув про три обставини.

Перша полягає в тому, що, оцінюючи кандидата і вказуючи на його неготовність до членства в тій чи іншій сфері ("стандарти"), член ЄС повинен сам бути прикладом для наслідування. При перегляді ставлення до історичних питань у відносинах з Україною цілком може виявитися, що з польської шафи випаде не один скелет.

По-друге, у питанні вшанування пам'яті польська держава порушує конституційне положення про те, що польською нацією є «всі громадяни Республіки», а не етнічна спільнота поляків. В історичних питаннях держава дискримінує українську меншину, зробила її заручником своєї історичної політики, не забезпечила захисту від насильства і позбавила правової визначеності та безпеки.

По-третє, під час переговорів про вступ Польща та Україна не будуть наодинці, адже за їхнім перебігом та дотриманням європейського права стежитимуть інституції ЄС, насамперед Єврокомісія. Це забезпечить мінімум об'єктивності та надійності.



Росіяни стоять за руйнуванням польських та українських пам'ятників

Отже, у свою чергу, в популярній лекції польсько-українська суперечка щодо вшанування пам'яті стосується беззаперечної мети - права на ексгумацію та поховання польських жертв в Україні. А нечестивий привід українських дій - вимога відновити напис на пам'ятнику на горі Монастир як спосіб відмовити полякам в ексгумації та вшануванні пам'яті. Диспропорція в політичному, правовому та етичному підході обох сторін вражає. Біда в тому, що незрозуміло, хто в кого міг навчитися цинізму.

Цей пам'ятник був створений в результаті угоди між організаціями польських громадян української національності та їхньою державою за описаних мною обставин. Пам'ятник на горі Монастир був зруйнований разом з десятком інших українських пам'ятних знаків у Польщі в результаті організованої акції (2015-16 рр.). Докази вказують на те, що за цим стояли російські служби, які використовували осіб з польських фашистських і націоналістичних організацій. Паралельно з цим, чотири польські пам'ятні місця в Україні зазнали актів вандалізму, за якими також стояли росіяни. Польські меморіали були швидко відновлені.

Справою руйнування українських меморіалів зайнявся Адам Боднар, омбудсмен. Він організував кілька конференцій і створив спеціальну групу. У листі до президента Анджея Дуди він заявив (6 листопада 2020 року): "Бо я розглядав і продовжую розглядати право меншин на власну історичну пам'ять як невід'ємний елемент права на збереження і розвиток своєї культурної ідентичності, гарантованого меншинам статтею 35 Конституції Польщі".

Тому відновлення пам'ятника на горі Монастир до його первісного вигляду є конституційним обов'язком польської влади, а не частиною переговорів з Україною.

Це також стосується відновлення інших меморіалів, зруйнованих у 2015-16 роках, та гідного вшанування пам'яті українських жертв на польській території. У 122 селах на південному сході країни різні польські формування вбили по 10 і більше українців. У 14 селах було вбито понад 150 осіб, лише у Сагрині на Грубешівщині - 606 осіб.

Однак, згідно з нинішньою польською інтерпретацією, ці злочини є виключно українськими. У 2017 році він вперше відмовився виділити кошти на організацію вшанування пам'яті жертв акції "Вісла". У Сеймі (21 квітня) міністр внутрішніх справ Маріуш Блащак аргументував це: "У медіа-просторі можна знайти багато заяв пана Пьотра Тими [президента ZUwP], який скаржиться на те, що польський уряд не профінансував відзначення 70-ї річниці акції "Вісла". Я доручив своїм колегам провести пошук заяв пана Пьотра Тими на предмет засудження бандерівців і не знайшов жодної такої заяви. Ми вимагаємо симетрії. Мені не відомо про жодні випадки фінансування українським урядом меморіалів Волинської різанини".

Наприкінці листопада прокуратура слідчого відділу ІНП припинила розслідування у справі про визнання акції «Вісла» комуністичним злочином. Було вирішено, що "евакуація осіб української, лемківської та польської національності мала превентивний і захисний характер, а не репресивний. Вона була проведена як наслідок масових вбивств, скоєних проти місцевого населення загонами ОУН і УПА. Слідство не знайшло підстав для висновку, що переселення було злочином проти людяності або комуністичним злочином", - йдеться у повідомленні ІПН.

Після зміни влади, в середині липня, Окружний суд у Варшаві скасував рішення прокуратури IPN і наказав відновити розслідування. IPN відповів, що, хоча він і виконає вирок, він не розуміє рекомендацію суду долучити до справи більше історичних книг. Це пов'язано з тим, що вони вже використали достатню кількість з них. Отже, найближчими роками IPN буде грати в кота і мишу, дотримуючись позиції, що акція "Вісла" мала "превентивний і захисний характер".

Ґжегож Мотика чи Ігор Халагіда. Хто з професорів краще оцінює кількість жертв?

У цитованій заяві прем’єр-міністр Туск зазначив, що Україні так чи інакше доведеться "виправдати польські очікування щодо того, щоб не копатися в історії, а радше влаштовувати наші відносини на основі правди про цю історію".

Правду артикулював професор Гжегож Мотика, авторитетний дослідник польсько-українських відносин у 20 столітті, директор Військово-історичного бюро та член Колегії ІНП ("Дмитро Кулеба стверджує, що Україна не має проблем з ексгумацією жертв УПА. Але це не так", Wyborcza, 29 вересня). За його словами, цифра 100 000 польських жертв нібито є "результатом досліджень багатьох істориків і документалістів. Одні "знизу" ретельно рахували прізвище за прізвищем і село за селом, інші "зверху" порівнювали всі наявні переписи населення: польські, німецькі, радянські".

Польські історики "знизу і зверху" навіть не порахували польських жертв, а їхня "канонічна" цифра у 100 000 польських жертв є значно завищеною.

Єдине дослідження, яке відповідає критеріям, описаним Мотикою, проводить група дослідників на чолі з професором Ігорем Галагідою, які з 2018 року реалізують дослідницький проект "Жертви польсько-українського конфлікту 1939-1947 років" в Українському католицькому університеті у Львові. За 5 років досліджень вони встановили, що було майже 30 000 українських жертв, для 20,5 тис. із них вдалося встановити імена та прізвища. Це зробила команда з 6 осіб, менш ніж скромна порівняно з 2 500 працівниками IPN. Протягом останнього року група Галагіди працювала над ідентифікацією польських жертв.

Аксіологічну основу проекту "Жертви польсько-українського конфлікту 1939-1947 років" визначив архієпископ Борис Ґудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви у Філадельфії, США. У його центрі "була поставлена людина. У шкільних підручниках і публічному дискурсі період від початку війни до закінчення її "гарячих" воєнних пертурбацій описується крізь призму статистики: тисячі жертв тут, сотні тисяч там, мільйони деінде. Кожна жертва була особистістю. Десятиліття потому ми починаємо розуміти, що від статистики треба переходити до людини. Бо кожна людина - це храм Святого Духа!".

Примиренням поляків і українців опікувався Папа Іван Павло ІІ

Початки спроб примирення поляків і українців сягають 1987 року та обміну листами між Примасом Юзефом Ґлемпом і головою УКГК кардиналом. Мирослав Любачівський. Це було під патронатом Папи Івана Павла ІІ – поборника примирення наших двох народів. Не буду перераховувати всі зустрічі президентів на цвинтарях і біля пам'ятників, а також проповідей, заяв, промов, пастирських листів і звернень на цю тему, тому що їх було дуже багато. Аж поки не сталася інфляція слів і жестів, а примирення в ім'я взаємного прощення не померло.

На початку 2013 року католицькі єпископи обох країн готували черговий пастирський лист про примирення. На Конференції польських єпископів архиєпископ Мечислав Мокшицький (митрополит Львівський РКЦ) наголосив, що в документі не слід використовувати формулу "Прощаємо і просимо прощення", оскільки українці повинні спочатку сказати: "Ми перепрошуємо і просимо вибачення". Бо це масштаб їхньої провини перед поляками.

Я подумав, що Кароль Войтила дуже промахнувся у виборі своїх найближчих співробітників. Ось його особистий секретар вирішив "виправити" Ісуса, який у молитві "Отче наш" навчав своїх послідовників: "І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим". У 1965 році в листі до німецьких єпископів цей уривок молитви повторив польський єпископат: "Ми даруємо прощення і просимо про нього". Закладання наріжного каменю для німецько-польського примирення.

Минулого року польська влада організувала для президента України "заняття з відповідних форм прощення". У 80-ті роковини Волинської трагедії від Зеленського очікували вибачень за злочини українців проти поляків. Лукаш Ясіна, речник міністерства закордонних справ, прокоментував форму вибачення (19 травня 2023 року). Зеленський повинен був взяти на себе "більше відповідальності" за минуле і сказати: "Я прошу вибачення і, будь ласка, просимо пробачення". Він також мав стати на коліна біля пам'ятника жертвам Волинської різні у Варшаві.

Зеленський оскаженів, посол Василь Зварич гнівно написав, що ніхто не диктуватиме українському президенту, в якій формі йому вшановувати вбитих поляків. Ясіна був звільнений з посади, деякі журналісти написали, що поляки вкотре піддалися "жорстоким українцям". Але правда полягає в тому, що "формула Мокшицького" залишається чинною в польській політиці і сьогодні. І поки це не зміниться, заклики до українців поважати "стандарти політичної та історичної культури" будуть порожніми.

Євреї в СС. Як Дмитро Медведєв вчить Зеленського історії

Поляки влаштували українському президенту "урок про належні форми спокути" на тлі "вправ з історії", які росіяни замовили для Зеленського. На початку жовтня 2021 року український президент звернувся до Путіна з пропозицією про зустріч для розрядки ситуації навколо українських кордонів, які були оточені російською армією.

Від імені Путіна відповів його заступник у раді безпеки і оборони РФ Дмитро Медведєв ("Чому контакти з нинішнім керівництвом України не мають сенсу. П'ять коротких тез", 11 жовтня). Першу тезу він присвятив єврейському походженню Зеленського, його необхідності служити "шаленому українському націоналізму" і пов'язаному з цим роздвоєному его.

"Це нагадує, - психологізував він, - божевільну ситуацію, якби представники єврейської інтелігенції в нацистській Німеччині з ідеологічних міркувань самі попросилися служити в СС. Зі зміною політичної ситуації ти не можеш бути впевненим, що за тобою не прийдуть, щоб пришити жовту зірку на спину. Він змушений визнавати "пантеон героїв" цієї частини суспільства і разом з ними кричати "Героям слава!". Він повинен молитися за упокій душі терористів і юдофобів Бандери і Шухевича". Адже всім відомий "скорботний календар бандерівців і поліцаїв того часу:літо 1941 року, коли після того, як німці зайняли Львів, під час двох великих єврейських погромів було вбито близько 6 000 євреїв. Це знищення росіян, українців, євреїв і поляків у Яновій Долині на Підкамені. Це Білий собор, Бабин Яр і Волинська різанина".

Зеленський, резюмував експрем’єр і експрезидент Росії, "з огидою киває на націоналістів, хоча нормальна, порядна людина не могла б цього зробити.

Але він повинен, інакше його мозок розмажеться по стіні. Він дуже боїться і не любить цих людей, але йому доводиться пропагувати їх ідеологію і відстоювати погляди, які йому огидні. Чоловік крутився на всі боки".

Для українців роздуми про погані сторінки минулого, перевірка історичної провини та потреба спокути вже не є лише інтелектуальною проблемою та етичним викликом. Для Росії "денацифікація" (або "дебандеризація") є метою війни та її інструментом принести Україні смерть, руїну, страждання та повне знищення. Для Зеленського та інших державних лідерів, командувань армій і тисяч найактивніших людей на Майдані це питання життя і смерті. Після окупації Києва російські служби мали "ліквідувати" їх усіх, і це завдання ніхто не скасовував, адже "спецоперація" триває.

У цьогорічній резолюції "Про вшанування 81-ї річниці злочину геноциду, вчиненого проти поляків українськими націоналістами" (26 липня) Сейм засудив "поширення ідеології та символіки, пов'язаної з ОУН і УПА. Особи та організації, які організували геноцид, повинні бути піддані ганьбі і назавжди стати антиприкладом для наслідування. Спостерігаючи за зростанням популярності згадок про ОУН та Українську повстанську армію в Україні, Сейм Республіки Польща визнає, що на державному рівні слід докласти зусиль для викорінення такого ставлення".

Визначені таким чином цілі польської політики щодо України ставлять її в залежність від цілей російської "спеціальної військової операції".

Косіняк-Камиш заявив (8 жовтня), що "правда про Волинь" має бути "загальноприйнятою і зрозумілою в Європі та світі". Польські депутати Європарламенту переважною більшістю голосів (за винятком трьох лівих і одного представника "Польщі 2050") проголосували за поправку Конфедерації, яка ставить допомогу ЄС Україні в залежність від її "дебанкрутства" (19 вересня).

Спочатку зерно, тепер Волинь. Вже друга гібридна війна уряду Туска

У 1995 р. Wyborcza опублікувала серію статей про антипольську акцію УПА на Волині - зі свідченнями родичів жертв, аналізом істориків і публіцистів з Польщі та України. Адам Міхнік завершив свій текст ("Рани Волині", 10-12 листопада) словами "Не наші покоління копали ями, в які скидали тіла вбитих. Але наш обов'язок - гідно поховати жертв. Заради правди і примирення".

Три десятиліття тому було очевидно, що суперечки про минуле можуть зруйнувати шанс на добросусідські відносини з Україною. Сьогодні немає ні правди, ні примирення, а гідне поховання вбитих стало заручником політичної гри політичних партій і груп інтересів, що стоять за ними.

Коаліція на чолі з Дональдом Туском веде вже другу гібридну війну проти України, після "битви за зерно". Використовуючи ті ж методи: шантаж, напівправду, відверту брехню та мобілізуючи громадську думку шляхом дегуманізації українців.

Тим часом москаль біля воріт. Путін і його ставленики не приховують своїх цілей. Вони мільйон разів заявляли, що одне з їхніх першочергових завдань - розділити поляків і українців. Вони регулярно читають лекції про те, що після падіння України наступною метою експансії буде Польща.

І все ж політики у Варшаві оголосили, що ворогом Польщі має бути Україна, яка бореться з російським вторгненням і стукає у двері ЄС і НАТО.

Передумовою для припинення цього самогубного для Польщі "хохляцького танцю" є викриття цілей і способу дій планувальників і виконавців чергового етапу операції проти України. А також для відновлення елементарного обов'язку цивілізованих країн - гідного поховання жертв злочину, як у Польщі, так і в Україні.

Польські політики люблять підкреслювати, що "щодо Волині" в нашій країні існує політичний консенсус. Дійсно, це "можна побачити, почути і відчути". На жаль, у суспільстві консенсусу немає.

На запитання, чи умовою згоди Польщі на вступ України до ЄС має бути згода на ексгумацію жертв Волинської різанини, відповідь "так" дали 52,6% респондентів (Rzeczpospolita, 29 вересня). Відповідь "ні" обрали 19,6% респондентів, а 27,8% не визначилися з відповіддю. Якщо відсіяти респондентів з третьої категорії, то виходить, що третина поляків не дозволила маніпулювати собою державній пропаганді.

Я впевнений, що відсоток однодумців збільшиться, коли вони отримають більше інформації про природу методів, які використовуються для блокування інтеграції України до ЄС.

Мирослав Чех – журналіст, політолог, колишній радник української влади, колишній депутат Сейму від Демократичного Союзу, член Головної Ради Об’єднання Українців у Польщі. За редакцією Марека Марковського