Дії Сил оборони повинні призвести до закриття авіасполучення в певній частині РФ, - Defence Express

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Ці зусилля, і зокрема по тому, щоб переносити війну на територію Російської Федерації, яка її, власне, розпочала, повинні продовжуватися, і саме це той шлях для того, щоб цю війну завершити. Бо вона повинна завершитися там, звідки і почалася. І, звісно, що першим таким сигналом для самої Російської Федерації, є реакції населення, яке в деяких моментах і до цього часу не розуміє природу того, що відбувається", - сказав він.

На думку Рябих, вони можуть зрозуміти це через власні відчуття.

"Подібні удари, які зараз реалізують наші Сили оборони, в першу чергу включають знищення логістики противника поблизу лінії вогню, знищення можливості противника в глибині по виробництву засобів ведення війни. Також знищення, наприклад, вуглеводних потужностей противника для того, щоб не могли забезпечувати армію і отримувати валюту для продовження цієї війни", - наголосив експерт.

Він вважає, що найголовніше, що всі ці дії приводять до психологічного ефекту.

"Стосовно саме того, що зараз відбувається перекриття сполучення на аеродромах, введення планів "Килим", які от цими вихідними дуже багато реалізовувались на різних напрямках РФ. Подібні дії повинні привести до повного закриття авіасполучення на певній частині території РФ, і це буде дієвим", - підсумував Рябих.