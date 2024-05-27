Дивом не долетів: за 80 м від гіпермаркету в Харкові виявили нерозірваний боєприпас

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" могло бути набагато більше. Сьогодні прокурори спільно з працівниками ДСНС і слідчими СБУ й Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня. Попередньо, це також УМПБ Д-30. Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету", - поінформували в прокуратурі.



Слідство встановило, що окупанти коригували вогонь по гіпермаркету за допомогою розвідувальних безпілотників.



"Це свідчить про свідому тактику Російської Федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова", - підкреслили в прокуратурі.



"Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста", - додали там.