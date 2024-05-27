Дивом не долетів: за 80 м від гіпермаркету в Харкові виявили нерозірваний боєприпас
Жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" у Харкові могло бути набагато більше: 27 травня фахівці знайшли біля нього нерозірваний боєприпас
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
"Жертв у гіпермаркеті "Епіцентр" могло бути набагато більше. Сьогодні прокурори спільно з працівниками ДСНС і слідчими СБУ й Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня. Попередньо, це також УМПБ Д-30. Дивом 25 травня він не долетів до будівельного гіпермаркету", - поінформували в прокуратурі.
Слідство встановило, що окупанти коригували вогонь по гіпермаркету за допомогою розвідувальних безпілотників.
"Це свідчить про свідому тактику Російської Федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова", - підкреслили в прокуратурі.
"Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста", - додали там.
- У суботу, 25 травня, росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Станом на 27 травня відомо про 18 загиблих і майже пів сотні поранених.
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