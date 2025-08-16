Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Для Путіна ця зустріч мала дві задачі, які не відносяться до війни: Портников за підсумками саміту між лідерами США і РФ

Марія Музиченко
16 серпня, 2025 субота
04:42
Війна з Росією Віталій Портников

Абсолютно очевидно, що для Путіна зустріч на Алясці насамперед має на меті дві головні задачі, і обидві з них не відносяться до закінчення російсько-української війни

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

За словами журналіста перша із задач російського диктатора Володимира Путіна, яку він мав на меті під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці - це зупинити можливість запровадження санкцій США проти енергетичних спонсорів Росії.

"Справа не в тому чи хоче Трамп запроваджувати санкції проти Росії чи не хоче. А справа в тому, що Трамп не розуміє, що йому далі робити. Якщо він запровадить санкції, навіть досить серйозні, а війна продовжиться, і всі побачать, що ніяких реальних інструментів завершення російсько-української війни у нього не має. Що він нічим, з точки зору можливостей, не відрізняється від свого попередника. І що всі його звинувачення на адресу президента США Джозефа Байдена, який допоміг Україні відбитися в перші три роки війни, були абсолютно беззмістовним брехливим наклепом заздрісної людини", - підкреслив журналіст.

Портников сказав, що американський президент намагається робити все можливе, аби не показати, що в нього немає реальних інструментів впливу на очільника Кремля.

"І це не санкції, а це - багатомільярдна військова допомога Україні. Тому що як можна примусити Росію припинити цю війну? Шляхом того, що витрачати сотні мільярдів американських доларів на допомогу Україні: давати Україні новітню зброю, знищувати військові обʼєкти на території самої Російської Федерації, знищувати окупантів на окупованих територіях", - пояснив він.

Другою причиною журналіст назвав бажання Путіна отримати третю дипломатичну перемогу на Трампом.

"Йому потрібно було провести зустріч з Трампом. Чому в Америці? Тому що Путін добивається третього свого успіху - переїзду Трампа до Росії....Путін приїхав на американську периферію, він навіть не подарував Трампу свого приїзду до Вашингтону. А Трампа він запрошує саме до Москви, і сподівається, що саме це стане його наступною дипломатичною перемогою над американським президентом", - сказав Портников.

Він також додав, що Путін не відмовився від жодної зі своїх тез, які він висував ще у 2022 році, зокрема щодо визнання російськими окупованих територій України та вступ в НАТО.

  • 16 серпня пройшов саміт президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Він тривав майже три години у форматі "3 на 3".

 

