Для України сьогодні не існує жодної реальної альтернативи опору, - полковник Грант

Про це заявив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

На його думку, якщо президент Зеленський вирішить шукати миру, він отримає підтримку з боку європейців "незалежно від того, яким буде це рішення — його особистим чи національним".

"Та загалом більшість європейських країн добре усвідомлює: якщо мир буде фальшивим, наступними можуть стати саме вони. Сполучені Штати, однак, перебувають у зовсім іншій реальності", - вважає Грант.

Експерт висловив думку, що російський диктатор Путін відверто маніпулює президентом США Дональдом Трампом.

"Віткофф, який відвідав Путіна, був цілком і повністю введений в оману його розмовами про припинення вогню та нібито готовність до компромісу. Після повернення він представив відверто проросійський план, який Білий дім намагався просунути, тиснучи на Україну з вимогою його прийняти. Дональд Трамп прагне миру, прагне угоди. Але, відверто кажучи, йому байдуже, яким буде цей мир і як саме його буде досягнуто. Його цікавить лише можливість заявити: "Це я зупинив війну", - додав полковник.

Грант наголосив, що Трамп не є голосом усіх Сполучених Штатів.

"Існує значна частина американського суспільства, яка щиро підтримує Україну — і продовжуватиме це робити, незалежно від політичних змін чи обставин. Символічним і болючим нагадуванням про цю підтримку стала вчорашня загибель американського волонтера, який займався розмінуванням. Це підтверджує, що щирі, віддані й сміливі громадяни США і надалі стоятимуть на боці України, що б не сталося", - пояснює експерт.

На його думку, кожен українець усвідомлює: якщо країна не продовжить боротьбу і не переможе Російську Федерацію, жахіття війни триватимуть.

"Путін не має наміру зупинятися — я говорив про це не раз. Він не відступить, доки Україна не буде знищена, або доки не знищать його Саме тому, я переконаний, що сьогодні не існує жодної реальної альтернативи опору", - підсумував Грант.