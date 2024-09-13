Донецький кряж має бути переритим, а ми ремонтуємо школи, в які ніхто не піде, - депутат Дружківської міськради Довбня

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Донеччина густо населена, одне місто перетікає в інше. Був у Покровську, і мене вкрай здивували так звані "покровські троянди" - це просто жах. Коли за місяць до того, як ворог туди підійшов, висаджували троянди замість того, щоб будувати фортифікації. Мені було цікаво, чи будуються укріплення для захисту Добропілля, що розташовано за Покровськом. Не можу сказати, що відбувається попереду Покровська, оскільки туди не пускають. Але за Покровськом бачив дві траншеї, протитанкові рови - пару штук. Я не побачив того, що бачив у Швеції, де будували фортифікації на півострові", - наголосив Довбня.

Депутат Дружківської міської ради згадав лінію Маннергейма, яку Радянський Союз так і не зміг подолати.

"Бачив частину цієї лінії у Швеції. Це найпотужніші бункери з метровими, а то й більшими бетонними стінами, з підземними ходами, які з'єднували бункери між собою. Їх неможливо зруйнувати. Там можуть сидіти десять людей, і їх просто не виб'єш. А ми риємо якісь траншеї два з половиною роки й вважаємо, що це - суперфортифікація", - зауважив Довбня.

Депутат Дружківської міської ради також додав, що країна не працює так, як слід працювати над питанням фортифікацій.

"У нас усі гори, Донецький кряж, повинні бути пориті та забетоновані укріпленнями з підземними ходами, щоб наші хлопці могли там сидіти й щоб їх неможливо було вибити. А ми міняємо тепломережі, утеплюємо лікарні, ремонтуємо загальноосвітні школи, в які ніхто не піде. Відмиваємо гроші, як тільки можемо. І це робиться тому, що це допускається. Вже нудить від корупційних скандалів. Та скільки можна красти? Прийдіть сюди й спробуйте робити бізнес своїми руками, коли над тобою літає, стріляє і вибухає", - резюмував Довбня.

Інформаційний OSINT-портал DeepState повідомив про просування російських терористів на 5 напрямках.





