Допомагав РФ бомбардувати Костянтинівку: жителя Донеччини засудили до 15 років

Про це повідомляє СБУ.

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який допомагав окупантам у численних спробах прориву оборони українських військ на цьому напрямку східного фронту.

Контррозвідка СБУ затримала його у травні 2025 року за місцем проживання. При обшуках у зловмисника вилучили смартфон, з якого він направляв агентурні звіти куратору від ФСБ.

За даними слідства, російським агентом є 41-річний місцевий безробітний – дописувач прокремлівських коментарів на телеграм-каналах. Після дистанційного вербування агент почав збирати геолокації для ворожих бомбардувань прифронтової громади.

Основними цілями авіаударів агресора були запасні командні пункти, ремонтні бази та склади з боєприпасами Сил оборони. Щоб зібрати розвіддані, зловмисник обходив місцевість, де позначками на гугл-картах фіксував розташування українських військ.

Також він обманом випитував потрібну йому інформацію під час побутових розмов зі знайомими, що проживають поблизу передової.

На підставі доказів, зібраних контррозвідкою та слідчими СБУ, суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.