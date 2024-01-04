"Допомагають цілим містом": у Солом'янському районі Києва розбирають завали та продовжують відновлювальні роботи

У Солом'янському районі побувала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

До розбирання завалів та інших робіт залучені комунальні служби, волонтери, небайдужі кияни, мешканці будинку. Вони працюють уже третій день поспіль, прийдуть сюди й завтра.

"Сміття вивозимо, фанеру носимо, допомагаємо літнім людям. Дуже багато роботи тут", – розповідає киянка Анастасія, в якої тут жили знайомі.

Також прийшла допомагати Марія, яка мешкає в цьому районі. На щастя, її будинок не постраждав. Вона переконана, що важливо в поточних реаліях робити максимум з того, що ми можемо: прийти розібрати завали, поприбирати, позамітати тощо.

Фото: Катерина Галко

Вікторія з чоловіком і сином прийшли закрити всі вибиті вікна. Їхній під'їзд закривають на реконструкцію, проживати там не можна. Тут відсутні вода, газ і світло.

"Пообіцяли одноразову допомогу, ще якась французька допомога і бронюють якесь жито, як воно буде – передзвонять", – розповіла Вікторія.

"У нас уся квартира згоріла повністю, всі документи, всі речі. Нічого немає, – розповідає ще одна Вікторія, яка того дня з родиною гостювала у друзів, саме це і врятувало їм життя. – Ми заповнювали заяви, але в нас погоріли документи: ні дитячих свідоцтв, ні документів на право власності. Треба усе відновлювати, на це потрібен час. В школі у штабі сказали, що буде компенсація, але потрібно прикріпити всі документи та копії, а їх немає. Але, дякувати Богу, всі живі. Всі мої цінності – це двоє діток. Тому все відновиться, життя триває".

Одразу після того, як сталася трагедія, на місці почали збиратися волонтери організацій "Солом'янські котики" та Los Solomas. Вони працюють у координації з комунальними службами.

"Робота – це переважно закривати вікна і прибирати сміття. У середньому тут постійно працюють 300-500 людей. Вони чергуються. Без урахування комунальних служб, ми використали вже близько 1000 OSB-плит і понад 50 великих рулонів плівки", – розповів Сергій, засновник організації Los Solomas.