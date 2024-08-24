Допоможе відстежувати переміщення військових РФ: "Атеш" розвідав тренувальну базу Чорноморського флоту в Севастополі
Партизани розвідали тренувальну базу Чорноморського флоту в Севастополі, з'ясувавши кількість особового складу, що там наразі перебуває, та кількість новоприбулих, аби допомогти Україні з їхньою нейтралізацією
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
"Наш агент провів спостереження за полігоном у Гагарінському районі Севастополя. Тут військовослужбовці РФ проходять підготовку перед відправленням у зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.
За інформацією "Атеш", на тренувальній базі було зафіксовано періодичне прибуття і вибуття підрозділів, місце їхнього розташування, місця шикування і кількість особового складу, що прибуває.
"Ця інформація допомагає відстежувати переміщення військовослужбовців РФ для їх нейтралізації", - додали в "Атеш".
- 21 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив, що до тимчасово окупованого Севастополя в Криму прибув командир бригади морської піхоти РФ із Курської області.
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