Допоможе відстежувати переміщення військових РФ: "Атеш" розвідав тренувальну базу Чорноморського флоту в Севастополі

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

"Наш агент провів спостереження за полігоном у Гагарінському районі Севастополя. Тут військовослужбовці РФ проходять підготовку перед відправленням у зону бойових дій", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Атеш", на тренувальній базі було зафіксовано періодичне прибуття і вибуття підрозділів, місце їхнього розташування, місця шикування і кількість особового складу, що прибуває.

"Ця інформація допомагає відстежувати переміщення військовослужбовців РФ для їх нейтралізації", - додали в "Атеш".