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Допоможе відстежувати переміщення військових РФ: "Атеш" розвідав тренувальну базу Чорноморського флоту в Севастополі

Марія Науменко
24 серпня, 2024 субота
16:12
Війна з Росією

Партизани розвідали тренувальну базу Чорноморського флоту в Севастополі, з'ясувавши кількість особового складу, що там наразі перебуває, та кількість новоприбулих, аби допомогти Україні з їхньою нейтралізацією

Зміст

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

"Наш агент провів спостереження за полігоном у Гагарінському районі Севастополя. Тут військовослужбовці РФ проходять підготовку перед відправленням у зону бойових дій", - йдеться у повідомленні. 

За інформацією "Атеш", на тренувальній базі було зафіксовано періодичне прибуття і вибуття підрозділів, місце їхнього розташування, місця шикування і кількість особового складу, що прибуває.

"Ця інформація допомагає відстежувати переміщення військовослужбовців РФ для їх нейтралізації", - додали в "Атеш".

  • 21 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив, що до тимчасово окупованого Севастополя в Криму прибув командир бригади морської піхоти РФ із Курської області.
Теги:
Україна
Росія
Крим
новини Севастополя
Чорноморський флот Росії
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