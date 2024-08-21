До Севастополя прибув командир російської морської бригади з Курщини, - "Атеш"

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

"Наш агент виявив прибуття борту вертольота з генерал-майором Олегом Олександровичем до Гагарінського району Севастополя, де розташована одна з баз охорони півострова Крим", - йдеться в повідомленні.

За даними партизанів, комбриг 810-ї ОБрМП Олег Власов прибув до міста, щоб провести позапланову ревізію через "невиправдані втрати та велику кількість полонених, саботування наказів особового складу".

Водночас він має на меті обговорити проблеми щодо Курської області, аби надіслати звіт вищому керівництву.

"Атеш" додає, наразі операціями 810-ї ОБрМП на Курщині тимчасово командує начальник штабу бригади.