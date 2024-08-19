В одному з батальйонів РФ на Курщині залишилося 30% боєздатного складу, - "Атеш"

Про це повідомляє "Атеш".

Український партизан, який перебуває серед російських військовослужбовців на Курщині, доповів про великі втрати в підрозділах 810 ОБРМП. Серед них були військовослужбовці 3 роти 1 МСБ. Крім цього, командира цієї роти взяли в полон бійці 225 окремого штурмового батальйону ЗСУ.

"Проаналізувавши розвідану інформацію, можна дійти невтішного висновку, що з батальйону залишилося 30% боєготовного складу. Інші у полоні, поранені чи вбиті", - йдеться у повідомленні.