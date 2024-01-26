Доручив підготувати плани захисту населених пунктів і критичних обʼєктів із повітря: Зеленський провів Ставку

Про це президент повідомив у telegram.

"Провів Ставку. Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент акцентував на пошуку нових контрактів щодо постачання снарядів, взаємодії з партнерами щодо ритмічності міжнародної технічної допомоги та постійному нарощуванню власного виробництва.

"Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування", - написав президент.

Зеленський поінформував, що також заслухав доповідь щодо захисту прифронтових і прикордонних територій, особливо від повітряних атак, і доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів із повітря.