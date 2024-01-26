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Доручив підготувати плани захисту населених пунктів і критичних обʼєктів із повітря: Зеленський провів Ставку

26 січня, 2024 п'ятниця
15:56
Війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 січня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: він доручив підготувати плани захисту населених пунктів і критичних обʼєктів із повітря

Про це президент повідомив у telegram

"Провів Ставку. Авдіївка, Куп’янськ, південь – усі найважливіші напрямки наших дій. Детальні доповіді Головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Москальова, Гнатова й інших", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, президент акцентував на пошуку нових контрактів щодо постачання снарядів, взаємодії з партнерами щодо ритмічності міжнародної технічної допомоги та постійному нарощуванню власного виробництва. 

"Також дрони, робота над збільшенням як обсягів, так і дальності застосування", - написав президент. 

Зеленський поінформував, що також заслухав доповідь щодо захисту прифронтових і прикордонних територій, особливо від повітряних атак, і доручив підготувати детальні плани подальшого прикриття міст, громад і критичних обʼєктів із повітря.

  • 14 січня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що місцева влада може купувати засоби радіоелектронної боротьби, щоб захистити громади від ракетних ударів РФ. 
Теги:
Україна
військові
Володимир Зеленський
Авдіївка
Військові новини
Валерій Залужний
Куп'янськ
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