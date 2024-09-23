Дослідження: майже чверть бездомних в Україні – внутрішньо переміщені особи

Про це свідчать результати першого масштабного дослідження про стан бездомності в Україні, яке провела благодійна організація "Depaul Україна".

Серед інших причин, респонденти найчастіше називали виселення, конфлікти в родині, розрив стосунків та втрату роботи.

Щодо потреб бездомних, найбільш пріоритетними виявилися гаряче харчування (81% опитаних), гігієнічні послуги (65%), медична допомога (36%), юридичні послуги (33%), довгострокове житло (33%) та робота (31%).

Разом з тим, ВПО, які користуються послугами тимчасового проживання у "Depaul Україна”, найбільше потребують допомоги з пошуком довгострокового житла – про це заявили 81% внутрішніх переселенців. Також 38% ВПО повідомили про потребу в медичній допомозі, а третина – в психологічній підтримці.

Опитування також дозволило виявити, що 69% бездомних людей зазнавали насильства на вулиці. Ба більше, 24% опитаних є постраждалими від домашнього насильства, а серед жінок на це скаржилася кожна друга.

Згідно з дослідженням, 49% бездомних живуть на вулиці понад 5 років, а 95% опитаних – понад рік. Це свідчить про хронічний характер проблеми та недостатність існуючих заходів для виведення людей зі стану бездомності. Це підтверджують і ті дані, що більшість опитаних людей не отримували жодної допомоги.

На основі результатів дослідження, "Depaul Україна" вивела низку рекомендацій для покращення умов та підтримки людей без постійного місця проживання в Україні, а також людей, що перебувають в групі ризику. Одна із ключових – це впровадження пілотної програми "Спершу житло". В організації підкреслюють, що хоча вона може коштувати дорого, та бездомність коштує не менше, адже бездомні з вулиць набагато частіше користуються послугами служб екстреної допомоги та лікарень або опиняються у в’язниці.

Крім того, організація рекомендує такі методи, як: розробка систематичних планів запобігання бездомності для людей, що виходять з в'язниць, лікарень або звільняються з військової служби; збільшення кількості соціального та доступного житла; покращення доступу бездомних до існуючих послуг.

"Бездомність – це ще один виклик, з яким стикнулася наша країна через війну, після того, як тисячі людей були змушені покинути свої домівки. Ми повинні подолати цю кризу, але її не може вирішити одна організація. Ми маємо об'єднатися, щоб підтримати бездомних, знайти рішення та підвищити рівень обізнаності,” – розповідає Анна Скорик, виконуюча обов’язки генерального директора "Depaul Україна”.

Дослідження підготували на основі інтерв’ю та обговорень в фокус-групах з 234 людьми, які є або ризикують стати бездомними, а також на базі інтерв’ю з ключовими інформаторами, які надають послуги для таких груп населення.