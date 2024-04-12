"Досягають повільних, але постійних успіхів": РФ користується нестачею ППО в України, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що російські атаки змусили Україну прийняти важкі рішення між забезпеченням протиповітряної оборони на фронті або захищати великі населені пункти. Ймовірно, РФ використовує "деградовану парасольку" протиповітряної оборони України, намагаючись зруйнувати енергетичну мережу країни та стримати її оборонно-промисловий потенціал.

"Російські сухопутні сили користуються своєю здатністю використовувати авіаудари по українських позиціях на передовій, щоб досягти повільних, але постійних успіхів", - вважають аналітики.

За їхніми словами, нестача ППО сприяла Росією ударів керованими та некерованими плануючими бомбами, які російські війська використали для тактичного ефекту під час захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року та які російські сили, схоже, використовують під час поточних наступальних операцій під Часовим Яром.