У Defense Express пояснили, які ворожі цілі не може збивати українська ППО

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ця статистика сьогодні озвучена Повітряними силами України, і можна зрозуміти, що ми не можемо збивати балістичні цілі. До них відносять 12 зенітних керованих ракет С-300, які скоріш за все уразили енергетичну інфраструктуру в містах, що розташовані поблизу лінії зіткнення. Ціллю таких ракет може бути Харків і об'єкти, які розташовані на Харківщині, або об'єкти у Запоріжжі та Запорізькій області", - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, під час сьогоднішньої атаки не було збито 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

"Жодної з таких ракет не збили з відомих причин. Тому що російські агресори вже розуміють, де можна безкарно застосовувати ці дошкульні ракети. І спрямовують їх саме туди, де за їхніми оцінками немає Patriot або SAMP/T. Росіяни користуються зволіканням наших партнерів щодо закликів України терміново передати до 7 комплексів ЗРК Patriot, які в них припадають пилом, коли російські ракети кожного дня завдають страждання й смерті українцям", - наголосив Рябих.

Російська окупаційна армія вночі 11 квітня випустила по території України 82 ворожі цілі. Українські сили ППО знищили 18 ракет та 39 ударних безпілотників.

У ніч на 11 квітня росіяни здійснили масовану повітряну атаку території України.







