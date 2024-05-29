"Дозор": Росія намагається сформувати підпілля в Україні, мета - диверсії

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

Росіяни запустили кампанію "Дозор" для збору даних про особовий склад ЗСУ, зокрема про співробітників ТЦК, військову техніку й логістичні шляхи її транспортування, військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури тощо.

У ЦПД припустили, що "Дозор" організований представниками російського силового блоку. Вороги хочуть сформувати в Україні проросійське підпілля, мета - здійснення диверсійно-підривної роботи.

"У рамках кампанії поширюються інструктажі для підготовки до диверсій на території України, а також створені чат-боти для збору інформації про Сили оборони. Закликаємо бути свідомими і дбати про власну інформаційну безпеку, щоб не потрапити у пастку ворога!" - пише ЦПД.