Дрони СБУ уразили 5 винищувачів РФ на аеродромі "Саки" у Криму: один літак знищено повністю

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як зазначається, у рамках спецоперації дрони української спецслужби здійснили атаку на військовий аеродром "Саки", який є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

Внаслідок удару по території аеродрому уражено склад авіаційного озброєння, повністю знищено літак Су-30СМ, а ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

"Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 млн доларів", - додають в СБУ.

Крім того, у результаті спецоперації СБУ на території аеродрому уражено склад авіаційного озброєння.

"Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі", - наголосили у спецслужбі.