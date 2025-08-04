Дрони СБУ уразили 5 винищувачів РФ на аеродромі "Саки" у Криму: один літак знищено повністю
Безпілотники Служби безпеки України уночі 4 серпня завдали удару по п'яти російських винищувачах на війсьовому аеродромі Саки, що в тимчасово окупованому Криму
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Як зазначається, у рамках спецоперації дрони української спецслужби здійснили атаку на військовий аеродром "Саки", який є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.
Внаслідок удару по території аеродрому уражено склад авіаційного озброєння, повністю знищено літак Су-30СМ, а ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.
"Ворог поніс значні збитки. Адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50 млн доларів", - додають в СБУ.
Крім того, у результаті спецоперації СБУ на території аеродрому уражено склад авіаційного озброєння.
"Успішна спецоперація СБУ в Саках — це черговий крок до послаблення можливостей ворога вести загарбницьку війну проти України. Окупанти мають памʼятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі", - наголосили у спецслужбі.
- Також цієї ночі у Волгоградській області РФ сталася пожежа на станції "Арчеда" після масованої атаки безпілотників.
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