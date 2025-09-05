Дрони Сил оборони уразили НПЗ у Рязані
У ніч на 5 вересня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтопереробний завод у російському місті Рязань
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
"Рязанський НПЗ. Чудова робота Сил безпілотних систем", - написав він.
Раніше Astra та інші російські телеграм-канали написали, що місцеві жителі повідомляють про пожежу на НПЗ у Рязані після атаки БПЛА. У соцмережах також опублікували фото і відео пожежі на НПЗ.
Вранці 5 вересня губернатор Рязанської області РФ Павло Малков повідомив, що над Рязанською областю російська ППО нібито збила 8 дронів. За його словами, "уламки безпілотника впали на території промислового підприємства, наслідки усуваються".
- У ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили два російські нафтопереробні заводи – у Краснодарі та у Сизрані.
- Біла Церква
