Дрони Сил оборони уразили НПЗ у Рязані

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Рязанський НПЗ. Чудова робота Сил безпілотних систем", - написав він.

Раніше Astra та інші російські телеграм-канали написали, що місцеві жителі повідомляють про пожежу на НПЗ у Рязані після атаки БПЛА. У соцмережах також опублікували фото і відео пожежі на НПЗ.

Вранці 5 вересня губернатор Рязанської області РФ Павло Малков повідомив, що над Рязанською областю російська ППО нібито збила 8 дронів. За його словами, "уламки безпілотника впали на території промислового підприємства, наслідки усуваються".

У ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили два російські нафтопереробні заводи – у Краснодарі та у Сизрані.



