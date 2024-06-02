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Війна з Росією: хроніка
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Дуже багато сил ворога: заступник комбата 92-ї ОШБр про ситуацію на Харківщині та дозвіл США бити по РФ

2 червня, 2024 неділя
10:42
Війна з Росією чернівецькі десантники не дали ворогу закріпитися поблизу Вовчанська

Заступник командира батальну ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич розповів про покращення ситуації на Харківщині

Зміст

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Ситуація напружена, але контрольована, ворог намагається просунутись вперед і у Вовчанську, і до Липців. Ми працюємо ближче до Липців, у Вовчанську там лише деякі наші підрозділи були залучені. Намагаються просунутися, взяти ці рубежі, але їм це не вдається, завдання по оборонній лінії виконується, при першій можливості завжди завдаються тактичні контрнаступальні дії для того, щоб повернути або захопити позиції", - заявив Маляревич.

Військовий наголосив, що на цьому напрямку у ворога дуже багато сил: "Вони відкручуються до Росії, відновлюються".

Заступник комбата 92-ї ОШБр вважає, що рішення США бити американською зброєю по території РФ є дуже важливим.

"Наразі буде трошки краще, можна працювати HIMARS по території Росії у військових цілях. Треба подавити їхнє забезпечення, їхні пускові установки С-300, С-400, всі ланцюжки забезпечення, бо вони рухаються до кордону спокійно, перетинають кордон, декілька кілометрів і вже на лінії зіткнення. Ми не могли оперативно працювати, зараз можемо. На Донбасі ми розуміли, що там перша, друга, третя лінія тилового забезпечення, по них працювали ці види озброєнні, які можуть діставати, а тут такого не було - тільки перша лінія, зараз по другій, третій буде у них прилітати", - підсумував Маляревич.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що росіяни нарощують угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці й у районі Вовчанська.  
  • 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбепеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.  
Теги:
Росія
ЗСУ
окупанти
США
Харківщина
Вовчанськ
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