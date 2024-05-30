Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни нарощують угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці й у районі Вовчанська, - Сирський

Росіяни нарощують угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці й у районі Вовчанська, - Сирський

30 травня, 2024 четвер
09:24
Війна з Росією Олександр Сирський|ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, на якому напрямку окупанти намагаються нарощувати сили та про нову тактику росіян

Зміст

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку.

"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони", - зазначив головком.

Він підкреслив, що дії противника ускладнюються посиленням оборони українських військ "завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки".

"Створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей. Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів", - розповів Сирський. 

За його словами, це це не нові, але дуже актуальні питання, від вирішення яких напряму залежить життя українських захисників та стійкість оборони.

"Тому, передусім вживаємо невідкладних заходів щодо удосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ в комплексі з системою РЕБ. Крім цього, заслухав кожного командира по готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань, перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що "проблем стало помітно менше у звʼязку з підвищенням ефективності роботи всієї управлінської вертикалі".

  • Російська окупаційна армія протягом минулої доби, 29 травня, втратила 1160 солдатів. Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 506 260 військових РФ
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
Олександр Сирський
Читайте також:
фейк
28 травня, 2024 вiвторок
"РФ не хоче захоплювати Україну, а прагне знищити її військовий потенціал": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 28 травня
фейк
27 травня, 2024 понедiлок
"Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 тис. убитими": добірка фейків світових ЗМІ за 27 травня
Євген Магда
Автор Євген Магда
29 травня, 2024 середа
Безугла розлюбила Сирського. Тепер тягне на Головкома Мойсюка
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.98
  • EUR
    Купівля 43.72
    Продаж 44.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
30 травня
10:19
фейк
"Проти України відкрили справу через тортури військовополоненого РФ": росіяни поширили чергову брехню
10:18
Оновлено
новини Львівщини
У Керчі вночі пролунали вибухи: ГУР підтвердило ураження двох катерів РФ
10:15
Ексклюзив
Карта. Часів Яр_2905
Ворог намагається штурмувати мікрорайон Новий у Часовому Яру, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
10:15
Працювали на окупаційну владу та вербували місцевих: СБУ затримала двох "посадовиць" з Херсонщини
10:07
OPINION
Валерій Пекар
Що буде з нами далі?
10:06
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 травня: скільки коштують долар та євро
09:42
Ексклюзив
школа, окупанти, ТОТ
Окупанти взялися "перевиховувати" в таборах не лише українських дітей, а й їхніх батьків, - юристка Рашевська
09:35
Оновлено
шахед
Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами": у Харкові є влучання у критичну інфраструктуру та постраждалі
09:34
Анастасія Завортнюк
У Росії померла акторка Анастасія Заворотнюк, зірка серіалу "Моя прекрасна няня"
09:00
Тайвань зафіксував 38 бойових літаків Китаю навколо острова
08:43
Оновлено
У Москві спалахнула масштабна пожежа на колишньому заводі, до гасіння залучили авіацію 
08:40
окупант російського підрозділу "Шторм""
Російське міносвіти на форумі в окупованому Луганську вчило правильно "подавати історію", - голова ОВА
08:25
Оновлено
море військовий корабель
У Чорному морі чергує російський військовий корабель
08:18
Манеж Харківського зооветеринарного інституту
На Харківщині росіяни ракетами знищили історичну пам'ятку: загинули тварини
08:09
Херсон
Протягом минулої доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів Херсонщини: шестеро поранених
08:07
OPINION
Віктор Бобиренко
Зеленський — геній дипломатії
07:54
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 7 ракет і 32 дрони у межах 9 областей
07:46
пістолет
У Мексиці кандидата в мери застрелили під час зустрічі з виборцями
07:45
Огляд
Коли знаєш відповідь на запитання "Ти мене любиш?". Рецензія на нове українське кіно
07:43
Ентоні Блінкен
"Ми наполегливо працюємо": Блінкен про конфіскацію російських активів на користь України
07:28
Інфографіка
Втрати РФ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1160 військових, 10 танків і 35 артсистем
07:22
Ізраїль узяв під контроль стратегічний коридор між Газою та Єгиптом, - ЦАХАЛ
07:02
Ізраїль, ЦАХАЛ
Щоб знищити ХАМАС, Ізраїлю може знадобитися ще сім місяців боротьби, - радник з нацбезпеки
06:43
полон
РФ звинуватила Україну в призупиненні обміну полоненими: в ISW проаналізували мету цих заяв
06:21
Гітару Джона Леннона продали на аукціоні за рекордну ціну
06:20
Прем'єр Фіцо
Одужання прем'єра Словаччини буде надзвичайно довгим, - заступник Фіцо
06:09
КНДР запустила близько 10 балістичних ракет у бік Східного моря
05:41
Польща
У Польщі затримали двох білорусів і поляка за підозрою в роботі на російське ГРУ
04:56
експозиція "Я вернусь до своєї Вітчизни"
"Я вернусь до своєї Вітчизни": у Музеї української діаспори відкрили нову експозицію
04:22
Через великі втрати у Харківській області РФ може залучити до бойових дій строковиків, - "Атеш"
03:41
Олександр Мартиненко
Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
03:22
Disney
Вийшов трейлер другої частини мультфільму "Ваяна"
02:41
Іран, авіакатастрофа з Ебрагімом Раїсі
Авіакатастрофа гелікоптера з очільником Ірану Раїсі: генштаб країни виключив можливість диверсії
01:39
Ентоні Блінкен
США можуть "адаптувати і відкоригувати" позицію щодо дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен
00:54
Снаряди 155 мм калібру
Пентагон відкрив завод, який вироблятиме артилерійські снаряди для України, - NYT
00:42
Олімпіакос
"Олімпіакос" забив на 116-й хвилині і переміг "Фіорентину" у фіналі Ліги конференцій
00:22
Оновлено
ЗСУ
Впродовж доби на фронті відбулось 102 боєзіткнення, найгарячіша ситуація на Покровському і Куп'янському напрямках
2024, середа
29 травня
23:38
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
В уряді працюють над виділенням 370 млрд грн на закупівлю зброї
23:25
Сауль Альварес та Джон Райдер (на задньому плані)
Найбагатший боксер світу позбудеться титулу абсолютного чемпіона світу
23:20
ЗСУ
Умєров, Сирський і Остін обговорили право України завдавати ударів по території РФ американською зброєю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV