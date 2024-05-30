Росіяни нарощують угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці й у районі Вовчанська, - Сирський

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку.

"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони", - зазначив головком.

Він підкреслив, що дії противника ускладнюються посиленням оборони українських військ "завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки".

"Створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей. Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів", - розповів Сирський.

За його словами, це це не нові, але дуже актуальні питання, від вирішення яких напряму залежить життя українських захисників та стійкість оборони.

"Тому, передусім вживаємо невідкладних заходів щодо удосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ в комплексі з системою РЕБ. Крім цього, заслухав кожного командира по готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань, перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що "проблем стало помітно менше у звʼязку з підвищенням ефективності роботи всієї управлінської вертикалі".