Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1160 військових, 10 танків і 35 артсистем
Російська окупаційна армія протягом минулої доби втратила 1160 солдатів. Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 506 260 військових РФ
Про це 30 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 506 260 (+1160) осіб,
- танків ‒ 7710 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 14 913 (+22) од,
- артилерійських систем – 13 101 (+35) од,
- РСЗВ – 1088 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 532 (+22) од,
- крилатих ракет ‒ 2222 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 849 (+53) од,
- спеціальної техніки ‒ 2153 (+11) од.
У ніч на четвер, 30 квітня, Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами": у Харкові зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури, є постраждалі.
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