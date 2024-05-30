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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1160 військових, 10 танків і 35 артсистем

30 травня, 2024 четвер
07:28
Війна з Росією Втрати РФ

Російська окупаційна армія протягом минулої доби втратила 1160 солдатів. Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 506 260 військових РФ

Зміст

Про це 30 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 30.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 506 260 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 7710 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 14 913 (+22) од,
  • артилерійських систем – 13 101  (+35) од,
  • РСЗВ – 1088 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 532 (+22) од,
  • крилатих ракет ‒ 2222 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17 849 (+53) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2153 (+11) од.

У ніч на четвер, 30 квітня, Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами": у Харкові зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури, є постраждалі.

Теги:
Росія
зброя
російська армія
окупанти
безпілотник
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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