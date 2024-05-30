Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1160 військових, 10 танків і 35 артсистем

Про це 30 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 506 260 (+1160) осіб,

танків ‒ 7710 (+10) од,

бойових броньованих машин - 14 913 (+22) од,

артилерійських систем – 13 101 (+35) од,

РСЗВ – 1088 (+1) од,

засобів ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 532 (+22) од,

крилатих ракет ‒ 2222 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17 849 (+53) од,

спеціальної техніки ‒ 2153 (+11) од.

У ніч на четвер, 30 квітня, Росія атакувала Україну ракетами та "шахедами": у Харкові зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури, є постраждалі.