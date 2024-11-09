Дуже складна ситуація з тенденцією до загострення: військовий експерт Селезньов про Курахівський напрямок

Про це він розказав в етері Еспресо.

"На Курахівському напрямку є насправді дуже складна ситуація, яка має тенденцію до загострення. Проблема в тому, що, по-перше, ворог окупував фактично всі території, як розташовані північніше від Курахівського водосховища. Тобто таким чином противник сформував північні лещата навколо нашого гарнізону в районі Курахового. З півдня окупанти так само підтискають, відповідно, вони починають формування так званого плацдарму для подальших атак. При чому, де саме будуть сконцентровані зусилля ворога, чи то на Курахове, чи західніше від цього населеного пункту, – достеменно невідомо", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, противник створював передумови для того, щоб мати можливість окупувати й Костянтинопольське, яке західніше від Курахового, таким чином створити повне оточення нашого гарнізону і в Кураховому, і в його передмісті.

"Це серйозний виклик, який потребує відповідних негайних дій з боку українського Генштабу. Зараз відомо про перекидання деяких наших підрозділів на цю ділянку фронту, але важко прогнозувати, чи стануть вони допоміжними для стабілізації ситуації. Бо ворог там накопичив чимало ресурсів. І тут ми стикаємося ще з однією проблемою, бо були ілюзії та очікування щодо виснаження сил противника до жовтня, але ворог продовжує активні наступальні дії щонайменше на 7 ділянках фронту. Тобто не варто говорити про стагнацію (застій, безрух - ред.) на полі бою", - резюмував Владислав Селезньов.