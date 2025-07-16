Економіст Ус назвав головну загрозу для економіки РФ

Про це в етері Еспресо розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

"Ситуація в економіці РФ може суттєво похитнути можливості Кремля далі вести війну. Оскільки зупинка окремих галузей економіки Росії призведе до протестів. Щоб там не розповідали росіяни й не звинувачували у своїх бідах Зеленського, претензії будуть саме до своїх політиків. Адже коли Пригожин зумів взяти під свій контроль Ростов-на-Дону, який має понад 1 млн населення, то щось ми зовсім помітили, що відбувались якісь протести проти таких дій. Навпаки в мене було відчуття, що попри демонстраційну підтримку влади, запит на силову зміну цієї влади присутній", - пояснив Ус.

Також, за словами економіста, в Росії вже виникають проблеми з кредитуванням населення. На сьогодні росіяни не сплатили банкам понад $277 млрд за кредитами.

"Якраз поглиблення економічних проблем може вплинути й настрої російського населення. До прикладу, сьогодні заборгованість росіян по сплаті кредитів сягає $277 млрд. Це все буде призводити до того, що банки, які вже зменшують кредити на авто й житло, будуть взагалі менше видавати кредити. В Росії ж життя побудоване так, що вони беруть один кредит, щоб закрити інший. Далі якщо продовжувати, що Росія вже сьогодні має великі проблеми в вугільнодобувній галузі, машинобудівній, а також ряд проблем в галузі будівництва. Все це накопичується", - підсумував він.

