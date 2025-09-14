Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ексмер Херсона Миколаєнко: наприкінці лютого 2022 року з міста втекли усі силовики, лишалися тільки патрульні

Ексмер Херсона Миколаєнко: наприкінці лютого 2022 року з міста втекли усі силовики, лишалися тільки патрульні

Анатолій Буряк
14 вересня, 2025 неділя
15:13
Війна з Росією Володимир Миколаєнко до та після російськго полону

Володимир Миколаєнко, який очолював Херсон під час російського повномасштабного вторгнення, розповів про втечу з міста силових та спеціальних відомств, включно із рятувальниками

Зміст

Про це звільний з полону колишній херсонський міський голова сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

"Дуже велика кількість людей прийшла до військкоматів (зараз це ТЦК та СП - ред.). В мене це відбувалося на очах. Просто штурмували військкомат: дайте нам можливість захищати Батьківщину. В Херсоні була створена тероборона, бо за великим рахунком військових частин, як таких, в Херсоні немає. У нас там найбільша військова частина, й вона навіть не в Херсоні, а в Чорнобаївці, - це військові з гелікоптерами, але гелікоптери були або на Сході, або на миротворчій місії в Африці. Так що Херсон залишився, за великим рахунком, без тих людей, які повинні були обороняти", - зазначив Миколаєнко.

Але на відміну від звичайних херсонців, заявив він, співробітники та керівники правоохоронних і рятувальних структур залишили місто.

"Як би не важко мені було це казати, але не було не тільки військових, а й правоохоронців... Гасло було: "Служити і захищати". У мене виникає питання: кому вони служать і кого вони захищають? Я не хочу якось там вішати ярлики на наших правоохоронців, але, на жаль, серед тих людей, які вийшли реально захищати місто, я побачив тільки хлопців з патрульної поліції. Ще 27-28 лютого я бачив дві автівки патрульної поліції, які пересувались по місту, а потім вони пішли до Територіальної оборони. А так і поліція, і прокуратура, і Служба безпеки України... Навіть в МНСників було все покидано... Війна є війна. Але, мені здається, в таких умовах МНСники мають знаходитися на місці для того щоб допомагати берегти людей", - сказав Миколаєнко.

Таким чином, наголосив Володимир Миколаєнко, на захист Херсона у лавах Тероборони стали "прості люди цивільні", з озброєння в яких були лише автомати Калашнікова. По декілька гранат, додав ексмер, видали лише з наближенням російської бронетехніки, та й то командир тероборони Херсона Іщенко сказав, що не пустить бійців з автоматтами проти танків, бо в таких спосіб з них можна лише "фарбу позбивати", й зрештою наказав їм сховати зброю та бути готовими до партизанських дій.

При цьому за місяць-півтора до російського вторгнення, додав Миколаєнко, керівництво обласної адміністрації доповідало про мінування мостів та створення дієздатної ("сформованої, усім забезпеченої" під керівництвом досвічених учасників АТО) системи Тероборони й запевняло верховного головнокомандувача України Володимира Зеленського у нібито повній готовністі до захисту області, включно із мінуванням мостів через Дніпро і зрошувальні канали. 

На практиці ж, підсумував Миколаєнко, рядових бійців Тероборони було набрано "з вулиці" вже після 24 лютого.

Хто винен у неготовності Херсона до захисту від РФ

Ключовий Антонівський міст у Херсоні, як і місця в'їзду до материкової части України з окупованого Криму, під час наближення ворога підірвано не було. В організації цілеспрямованого зриву підготовки Херсонщини до оборони від росіян підозрюється елітний агент ФСБ Олег Миколайович Кулініч, що на момент повномасштабного вторгнення очолював розташоване у Херсоні Головне управління СБУ в Криму (призначений указом Володимира Зеленського з 2020 року). 

Як встановило слідство, ексголова Держкомзему та ексвіцепрезидент Енергоатому" Кулініч ще з часів Януковича співпрацював з росіянами через впливових "регіоналів" Володимира Сівковича, Андрія Клюєва та Андрія Деркача. Усі вони наразі переховуються у Москві. Від своїх кураторів він отримав кодове ім'я "Котигорошко". До оточення Зеленського впроваджений ще 2019 року, під час президентської кампанії.

Окрім того, Кулініч пов'язаний з УПЦ Московського патріархату.

Нині його затримано. Перебуває під слідством. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Ще одна лінія дій з державної зради та здачі Херсона окупантам простежується через тамтешнього топового "регіонала" Володимира Васильовича Сальдо, що у різні роки очолював то місто Херсон, то Херсонську область. Сальдо ніколи не приховував своїх проросійських поглядів та готовності сприяти окупантам, однак так і не був затриманий й притягнутий до відповідальності.

Нині Сальдо є гауляйтером окупаційної адміністрації на лівобережжі Херсонщини.

  • Херсон перебував під російською окупацією з 1 березня до 12 листопада 2022 року.
