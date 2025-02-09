ФСБ на виборах 2019 року впровадила до штабу Зеленського двох своїх агентів: подробиці від Times

Підозрюваний у державній зраді Олег Кулініч, що на момент повномасштабного вторгнення очолював Головне управління СБУ в Криму і, як стверджує слідство, забезпечив швидке захоплення Росією території Херсонщини, увійшов у довіру до оточення Зеленського ще під час виборчої кампанії 2019 року. Про це 9 лютого 2025 року написала британська газета Times.

Видання стверджує, що спирається на неназване американське джерело, документи з Москви, розмови з колишніми посадовцями офісу Зеленського, звіти про лобіювання, подані до Міністерства юстиції США, та інформацію, озвучену під час судового розгляду справи Кулініча.

Читайте також: Юрій Бутусов Про непокарану державну зраду та Івана Баканова

На початку 2019 року до штабу Зеленського Кулініч прийшов з американським адвокатом і лобістом з Лос-Анджелеса Маркусом Коеном, який починаючи з 2018 року працював на топового чиновника-утікача з команди Януковича, ексзаступника секретаря РНБО, ексвіцепрем'єра Володимира Сівковича, збираючи для нього компромат на потрібних йому осіб. Що ж стосується Кулініча, то його зв'язок з Сівковичем почався ще до 2014 року, коли після перемоги Революції Гідності той утік до Москви, стверджує видання.

"Серед документів, з якими ознайомилася The Sunday Times, є контракт на 185 250 доларів США з лондонською компанією Global Analytica, укладений у березні 2019 року. Нібито це була компанія авторитетних британських експертів з безпеки, які забезпечуватимуть "особисту безпеку пана Володимира Зеленського, кандидата на майбутніх виборах у президенти України", включаючи "кібербезпеку" та надання семи "захищених" смартфонів для Зеленського і його команди. Ніхто в таборі Зеленського не помітив, що компанія була зареєстрована в березні 2019 року, всього за місяць до цього", - йдеться у матеріалі.

Насправді ж кошти для Global Analytica йшли з Москви через Сівковича.

Читайте також: Ігор Гулик. АллатРа. Капсула для "обраних"

Після перемоги на виборах у квітні 2019 року Зеленський призначив керівника своєї виборчої кампанії й друга дитинства Івана Баканова очолити СБУ.

"У лобістському документі, поданому до Міністерства юстиції США, Коен заявив, що працював над кампанією Зеленського, а тепер працює на Баканова та адміністрацію Зеленського в цілому", - продовжує Times.

У тому документі Коен стверджував, що заплатив 70 000 доларів вашингтонській лобістській фірмі, щоб забезпечити знайомство нової української влади з членами адміністрації Дональда Трампа. Над цією "операцією впливу" з ним працював Кулініч. Зеленський, як наголошується у статті, привітав їхні зусилля, зокрема щодо встановлення контактів у США.

2020 року Кулініч був нагороджений призначенням на посаду начальника Головного управління СБУ в Криму, де він мав пильнувати за функціями системи раннього попередження про будь-які ознаки того, що Росія готується завдати удару на північ, по материковій Україні, з окупованого півострова.

Натомість, як ідеться в матеріалах його кримінальної справи, Кулініч намагався підірвати обороноздатність України, заохочуючи корупцію та відволікаючи ресурси від контррозвідки. "Кулінічу вдалося дестабілізувати роботу цього управління СБУ. Він знищив їхню контррозвідувальну роботу. У квітні 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, на яких виявляв слабкі місця в обороні України", - пояснив офіцер СБУ, з яким вдалося поспілкуватися Times.

У статті також стверджується, що Кулініч збирав таємну інформацію про пересування Зеленського та передавав її росіянам.

Коен не відповів на прохання Times прокоментувати звинувачення на свою адресу.

Адвокати Кулініча та Сівковича підтвердили зустрічі своїх клієнтів з Коеном, "але кажуть, що вони просто співпрацювали з правоохоронними органами США, щоб допомогти їм розслідувати корупцію".

Що відомо про справу Олега Кулініча

Кулініча затримали влітку 2022 року.

Як заявляють українські слідчі, куратори з Москви присвоїли йому агентурне ім'я Котигорошко.

У його справі також проходять екснардеп від Партії регіонів Андрій Деркач, син очільника СБУ часів президентства Кучми Леоніда Деркача, та голова адміністрації Януковича на початку 2014 року Андрій Клюєв. Восени 2024 року Андрій Деркач став російським сенатором від Астраханської області.

Обоє, Сівкович та Клюєв, мають прямий стосунок до "політичного офісу" у Москві, метою якого є підривна діяльність проти України.

Також Кулініч, як і Деркач, є прихильником церкви Московського патріархату.

За даними журналістки Тетяни Ніколаєнко, у перші дні повномасштабного вторгнення Кулініч переховував свою родину в монастирі УПЦ МП в столичному Голосіївському районі. З родиною Кулініча там також нібито переховувався ексголова Головного управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, якому інкримінують схожі злочинні дії, але вже в Харкові та на Харківщині.