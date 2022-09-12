Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

Як йдеться у повідомленні, затриманому колишньому начальнику Управління Служби безпеки України в Харківській області Роману Дудіну повідомлено про підозру у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану (стаття 111, ч. 1 та стаття 407, ч. 5 КК України).

"За даними слідства, 24 лютого 2022 року начальник управління СБУ в Харківській області за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Підозрюваний перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України. Також він вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення Голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків", - пише Офіс ГПУ.

Також зазначається, що Роман Дудін був у підпорядкуванні командувача угруповання військ "Харків", однак ухилився від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану та самовільно залишив місце служби і незаконно перебував за межами Харківщини.

"Підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача та виконання завдань, пов’язаних з організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності УСБУ в Харківській області, а також участі цього підрозділу в обороні Харкова у складі сил угруповання військ "Харків", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР. Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.

Раніше повідомлялося, що Романа Дудіна, який до кінця травня очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області, затримали і висунули підозру.

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